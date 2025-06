El recado de Fali al Cádiz CF: "Ante las dificultades siempre aparece el gitano"

Fali es uno de los jugadores a los que se ha 'invitado' que abandone el Cádiz CF en el presente verano porque no entra en los planes de Gaizka Garitano. Pero el central, como todos los compañeros que están en esa situación, se resiste a salir, tal y como ha desvelado en una entrevista en 'Radio Esport Valencia'. Se aferra a la renovación efectuada el pasado mes de diciembre y que le vincula al club hasta el 30 de junio de 2028.

Fali viene de una campaña penosa en lo personal y lo colectivo, algo que el jugador no niega, dejándole marcada su actitud dentro y fuera del campo. "Me quedan aún tres años en el Cádiz. En el fútbol nunca se sabe, pero siempre le estaré muy agradecido al Cádiz. Ha sido una temporada muy mala para mí y le debo muchas cosas a la afición del Cádiz. También a mí mismo", reconoce el valenciano.

Lleva el asunto muy a su terreno cuando dice que "ante las dificultades siempre aparece el gitano". "En Cádiz me están poniendo a matar y es verdad por muchas partes, pero por otras no es así. Tengo ese nudo en el estomago que la tengo que reventar esta temporada".

El aún futbolista del Cádiz CF hace autocrítica. "No he sido yo y he estado a un diez por ciento de mi nivel. He estado a un nivel lamentable y me tengo que quitar esta espina que tengo clavada en el pecho", explicaba antes de añadir que "ahora tengo que dejar al Cádiz en el lugar que se merece y el siguiente año Dios dirá". "El gitano tiene que reventar Cádiz esta temporada", puntualiza como dando por segura su continuidad.

Fali se mostraba reiterativo en su papel como cadista en la campaña ya concluida. "No he estado al nivel y les he defraudado. Ha sido por muchas cosas que no voy a decir", deslizaba con cierto secretismo. "Estoy decepcionado conmigo mismo y he decepcionado a mucha gente. Tengo ganas de empezar ya", zanjaba con la mente puesta en el próximo 7 de julio, día de inicio de la pretemporada.