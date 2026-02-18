La Real B aguarda al Cádiz CF mientras toma una decisión de peso

Uno de los mejores de la Real Sociedad B -próximo rival del Cádiz CF-, Mikel Rodríguez, seguirá defendiendo los colores del club después de cerrar el acuerdo para ampliar su contrato, que ahora se extiende hasta el 30 de junio de 2029.

Uno de sus grandes baluartes dentro del filial, Mikel Rodríguez, seguirá unido a la disciplina txuri urdin tres temporadas más. "La Real Sociedad y el centrocampista Mikel Rodríguez han alcanzado un acuerdo para la ampliación de su contrato hasta el final de la temporada 28-29. El de Getaria llegó al club en edad juvenil y esta temporada está siendo uno de los pilares del filial", apunta la entidad vasca en el comunicado que aparece en sus medios oficiales.

El centrocampista es una de las noticias más agradables de la Real B en la presente campaña. Tras superar una lesión que le frenó en un gran momento, en los últimos compromisos ha vuelto a los onces de Ansotegi, y es una de las piezas clave de la columna vertebral del próximo rival del Cádiz CF.

Mikel Rodríguez llegó al club en edad juvenil, y en la presente campaña suma 20 partidos en los que ha anotado dos tantos y ha dado dos asistencias. A sus 23 años, amplía su vínculo con la Real para dejar claro ambas partes que está llamado a ser un futbolista muy importante en el futuro.