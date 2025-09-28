Raúl Pereira explica qué significa debutar en el Cádiz CF

Raúl Pereira vivió un momento especial al debutar con el Cádiz CF en el partido contra el Ceuta de la séptima jornada de LaLiga Hypermotion resuelto con empate a cero. El joven canterano expresó su felicidad por vestir la camiseta del primer equipo y además jugar en casa en su estreno.

“Estoy muy contento por el debut, cualquier jugador de la cantera desde pequeño sueña con esto, y más en casa. Es una pena solo sacar un punto, pero sabemos aprovechar lo que tenemos y hoy la gente aprieta aquí, así que hay que seguir remando para lo que viene”, comentó Pereira tras el encuentro.

El lateral izquierdo destacó la preparación del equipo amarillo y la confianza en sus capacidades: “Sabemos nuestras armas, sabemos lo que tenemos que hacer dentro y fuera de casa, y durante la semana lo entrenamos. Hay que seguir como estamos y a por el objetivo”.

Aunque reconoció que el empate puede parecer poco en la dinámica actual del Cádiz CF, Pereira enfatizó la importancia de sumar: “Al final un punto es un punto”.

Con este debut, Raúl Pereira se suma a la lista de jóvenes talentos de la cantera que dan el salto al primer equipo, "demostrando el compromiso del club con el desarrollo de sus jugadores", señalaron desde la entidad cadista.