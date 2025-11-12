Problemas para el Cádiz CF tras el partido contra el Valladolid

Era de esperar y así ha sucedido. El regreso de Iván Alejo al estadio Nuevo Mirandilla ha dejado consecuencias feas que pueden generar en una multa hacia el Cádiz CF. El ahora futbolista del Real Valladolid recibió insultos en el feudo cadista.

El director de partido de LaLiga ha recogido en su informe todo lo acontecido con el ex amarillo en su vuelta al campo en el que jugó cinco campañas y media. Y eso que el sábado las cosas no pintaban mal a la llegada de la expedición pucelana a la capital gaditana, ya que Alejo fue el más solicitado por decenas de cadistas para obtener un autógrafo y una foto.

Pero todo cambió el domingo a a llegada del autobús del Valladolid al Nuevo Mirandilla, ya que cuando Alejó se bajó del autocar para acceder al campo recibió pitos y algún insulto.

Dentro del campo y con el partido ya en juego, siendo el ex cadista titular con su actual equipo, fue silbado cada vez que tocaba el balón, pero lo peor aparece en el informe del director de partido de LaLiga en los siguientes términos: "En el minuto 44, un grupo de aficionados locales ubicados en fondo sur, grada baja central, pertenecientes al grupo de animación local Brigadas Amarillas, liderados por un integrante con micrófono, entonaron de forma coral y coordinada durante, aproximadamente, cinco segundos el cántico 'Iván Alejo, hijo de puta, Brigadas te saluda'".

En el informe se detalla claramente que este comportamiento solo procedía de la zona del campo descrita, ya que el resto de aficionados mantuvo un comportamiento correcto con Alejo. Del mismo modo, en el informe se indica que tras esos insultos en los videomarcadores del estadio se emitió un mensaje condenando la violencia.

El propio Iván Alejo habló en la semana previa a su regreso a Cádiz con la sensación de que se encontraría un ambiente hostil cuando pisara el Nuevo Mirandilla. A pesar de lo sucedido, el ex del Cádiz CF dejó este mensaje en redes sociales al concluir el encuentro: "Siempre es especial volver a la que considero mi casa, y feliz de reencontrarme con los MÍOS. Mucha suerte Cádiz en lo que queda de temporada".