Cómo es el primer cara a cara de Sergio con la plantilla del Cádiz CF

Día 1 de la segunda etapa de Sergio González como entrenador del Cádiz CF. El nuevo preparador ya ejerce y ha sido en la mañana de este lunes cuando lleva a cabo su primer entrenamiento al frente de la plantilla. Una sesión atípica por tratarse de su puesta de largo ante los jugadores, pero con la necesidad de aprovecharla porque el tiempo apremia y el conjunto amarillo juega el viernes en el campo del Mirandés (20:30 horas).

Sergio ha tenido diversas charlas con los futbolistas dentro del vestuario y sobre el campo Ramón Blanco, el principal de las instalaciones de El Rosal. Las primeras horas y los primeros días del catalán tendrán esa imagen por los muchos aspectos que debe tocar.

El nuevo entrenador también se ha rodeado del que será su cuerpo técnico para mantener otra charla con ellos, a fin de organizar la dinámica de trabajo y todo lo que provoca su llegada después de la etapa de Gaizka Garitano.

Sergio González conoce a todos los jugadores del Cádiz CF, de manera más especial a aquellos con los que coincidió en su primera etapa, que son David Gil, Iza Carcelén, Álex Fernández, Rominigue Kouamé, Brian Ocampo y Roger Martí, y sabe desde el primer día la materia prima de la que dispone para revertir la situación actual del equipo.

Lo primero para el catalán es el Mirandés, el rival al que rinde visita este viernes y que es colista de Segunda División, a nueve puntos de la permanencia. Ser capaz de frenar el sangrado que sufre el equipo en los últimos ocho encuentros y que se ha llevado por delante a Garitano.