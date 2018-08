El Cádiz afronta el partido del Trofeo Carranza contra Las Palmas con mucha tarea por delante. El entrenador, Álvaro Cervera, reconoció el jueves que “nos falta mucho” hasta el punto de decir que “es la pretemporada que menos me ha gustado” desde que es el inquilino del banquillo cadista.

“Hemos tenido buenos resultados pero falta ritmo, faltan conceptos, no estoy muy satisfecho, no me gusta con la intensidad que se trabaja. No veo un equipo sólido. Sobran y faltan jugadores. Suele pasar en todos los equipos y es algo que tiene arreglo pero todavía queda”, expuso el técnico, que tiene a su disposición a todos los actuales componentes de la plantilla para encarar el encuentro contra el cuadro canario, incluido Álvaro García. “El primer verano tras ascender sabías a lo que te atenías y ahora estamos en el tercer año y pensaba que esto iba a ir más ligero, pero la sensación es que hemos ido a menos, aunque se puede puede reconducir”.

Cervera aseguró que ha intentado estar al margen de la situación de Álvaro García, y afirmó sin tapujos que “los jugadores tienen que estar para entrenar y no pensar en otra cosa. Si no es así algo que no me gusta”.

El entrenador da por hecho el traspaso de Álvaro García para que el club pueda acometer más fichaje. Eso sí, dijo que el extremo entrena bien.

Cervera espera que lleguen seis jugadores más, que serían cinco en el caso de que el utrerano se quede. El puesto que más le preocupa es el de delantero y no descarta que llegue un centrocampista más. Sobre la medular explicó que José Mari ofrece buenas sensaciones aunque pesa la duda de cómo puede responder en el arranque de la competición oficial después de su lesión ya superada. Garrido arrastra molestias de la pasada campaña y el míster tiene la duda de si podrá empezar a tope el curso.

Lo que sí tiene claro Cervera es le necesidad de relizar una renovación en la plantilla tras el desenlace de la pasada campaña. “El final de la pasada temporada fue muy malo y tenía que tener consecuencias. El club lo piensa así y yo también. Nos quedamos sin jugadores importantes y el equipo se diluyó en el juego y en lo anímico”.

Preguntado por Brian, el técnico asume que si el latera se queda será uno más en la plantilla aunque contó la realidad. “Es de los jugadores con el que más he hablado en mi vida, Llega el momento en que yo sin él voy a ser mejor y él sin mi también va a ser mejor. El juego del Cádiz y Cervera no le llama al futbolista y hay que buscar una solución sin enfadarnos. Si se queda soy un entrenador de club, todos saben lo que pienso. Será mejor futbolista sin verme la cara todos los días”.

Cervera destacó el potencial de Las Palmas, un equipo al que sitúa como “candidato al ascenso”.