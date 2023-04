El presidente del Getafe lanza un par de dardos al Cádiz CF y dice que le han ofrecido dos jugadores amarillos

El Cádiz CF considera que el Getafe y el representante de Anthony 'Choco' Lozano no están actuando de manera adecuada y ha elevado una denuncia ante LaLiga. La entidad cadista cree que el club madrileño mantiene contactos con el delantero antes del pasado 1 de enero. Lozano acaba contrato con los amarillos el próximo 30 de junio y todo apunta a que cambiará de aires.

El Getafe ha respondido a través de su presidente, Ángel Torres, en declaraciones realizadas a Eldesmarque. El máximo responsable del conjunto azulón no se anda con rodeos, dice que no ha incumplido ninguna normativa y le lanza más de un dardo al Cádiz CF que dirige Manuel Vizcaíno.

"Nadie nos ha dicho nada acerca de una denuncia", asegura Torres, que explica algo más: "Antes de enero no estábamos para firmar a nadie porque estábamos en zona de descenso". Y es entonces cuando lanza una andanada a la escuadra gaditana: "Ahora salen con esto para que no se hable de otra cosa".

No oculta Ángel Torres que Lozano ha sido ofrecido al Getafe. No es el único jugador cadista que ha sido ofrecido al cuadro madrileño, también se ha puesto sobre la mesa el nombre de Alfonso 'Pacha' Espino. "Nos ofrecen a los jugadores que terminan contrato, igual que les ofrecerán muchos al Cádiz CF. No sé cuál es el problema", indica el presidente del conjunto getafense antes de tirar otro dardo al equipo amarillo: "Habría que preguntarle al Cádiz CF por qué no han renovado antes estos jugadores".

"Mientras que el Getafe no esté salvado no podemos comprometernos con nadie. Ahora es cuando nos estamos planteado lo que vamos a hacer", añade Ángel Torres. El Getafe ocupa la 14ª posición con 30 puntos antes del inicio de la 28ª jornada de Liga.