El entrenador del Cádiz CF explica cómo jugar ante el Betis

El entrenador del Cádiz CF, Sergio González, atendió a los medios oficiales del club para ofrecer sus impresiones previas al encuentro ante el Real Betis Balompié correspondiente a la 28ª jornada de Liga que se disputa el domingo 9 de abril en el estadio Benito Villamarín. Un duelo andaluz que despierta un enorme interés en plena segunda vuelta del torneo de la regularidad.

Sergio González se refirió en primer lugar al partido del capítulo anterior, en el que "no estuvimos al nivel que estamos acostumbrando". El choque frente al Sevilla (los amarillos perdieron 0-2 en casa) "fue duro por la forma en la que perdimos. A pesar de no ser nuestro mejor partido, no fuimos inferiores".

En cualquier caso, las miras están puestas en la nueva cita del campeonato, con una nueva oportunidad àra puntuar. El técnico indicó que "cada semana se abre un libro nuevo, aprendemos, hemos hecho una semana muy buena de trabajo y los chicos están con ganas de volver a competir". Aseguró que "tenemos ganas de enfrentarnos a un rival muy fuerte", en alusión al Betis, quinto clasificado.

El preparador cadista se refirió al potencial conjunto verdiblanco. "El Betis lleva una línea continuista que encaja con la filosofía del entrenador (Manuel Pellegrini). Está cumpliendo a alto nivel. Tiene un desorden ordenado con mucha movilidad en el centro del campo. Acumula gente por dentro, da amplitud a los laterales. Tiene gol arriba. Es un equipo asociativo, combinativo, quiere tener la pelota".

Son numerosas las cualidades que reúne el cuadro sevillano y por ello "tenemos que estar muy fuertes a nivel mental con una estructura muy sólida", resaltó el entrenador del Cádiz CF. Un encuentro complicado en el que los gaditanos intentarán obtener un buen resultado.

"A nivel individual tienen mucha calidad técnica, debemos estar fuertes en los regates. A partir de ahí, intentaremos ser protagonistas con el balón. Ellos quieren ser mejores que tú jugando al fútbol. Buscaremos hacerle daño y hacerles correr hacia atrás", anunció el inquilino del banquillo cadista.

Sergio González habló de la afición del equipo amarillo. "Somos unos privilegiados. El recibimiento en el partido ante el Sevilla fue algo maravilloso, fue tremendo. Nos dio mucha motivación. No pudimos devolverle una victoria. Es difícil igualar el comportamiento de la afición con su equipo, es brutal".

Sobre la visita al Betis, el técnico señaló que se trata de "un partido en un escenario bonito, contra un rival difícil, pero estamos listos para competir y llevarnos la victoria".