El deseo de que el Betis - Cádiz CF sea una fiesta del fútbol para las dos aficiones

El partido entre el Betis y el Cádiz CF de la 28ª jornada de Liga que se disputa en el estadio Benito Villamarín el domingo 9 de abril irrumpe como un duelo de máximo interés y un encuentro entre aficiones entre dos ciudades hermanas separadas por algo más de cien kilómetros.

Más allá de la sana rivalidad deportiva, el partido se convierte en una oportunidad para la convivencia entre las dos hinchadas. Como es lógico, habrá una inmensa mayoría de seguidores verdiblancos al jugarse el choque en Sevilla, aunque no faltarán a la cita numerosos fieles del conjunto amarillo.

Los presidentes de las federaciones de peñas de ambas escuadras hablan antes del partido de lo que debe ser una fiesta del fútbol. Por parte de la Federación de Peñas Cadistas (FPC), Juan Antonio García. Por la Federación de Peñas Béticas (FPB), Juan de Dios Álvarez.

La FPC está formada en la actualidad por 95 peñas y 3.200 peñistas. La FPB, por 525 y 60.000. Cada presidente encara el partido con ilusión, con objetivos muy distintos en cada equipo.

"Tras el frenazo de la pasada semana (derrota ante el Sevilla), toca empezar de nuevo, parece que se han recuperado algunos jugadores con molestias y está la cautelar de Iza Carcelén, intentaremos sacar algo positivo" comenta García sobre el conjunto amarillo.

Álvarez no ve nada fácil el envite pese al indiscutible potencial de su equipo. "Es un partido muy complicado por cómo está jugando el Cádiz y lo que se juega. El Betis está jugando bien si es verdad que últimamente está con falta de gol, pero si va por los cauces normales jugando en casa delante de su afición, seguro que de nuevo otras 50.000 personas en la grada, se puede conseguir la victoria. Pero los partidos hay que jugarlos y once contra once cualquier partido se puede ganar o perder".

El objetivo de la temporada lo tienen claro el representante de una federación y otra. En la cadista, la permanencia. García explica que "en ningún momento se duda, se esta luchando por ello, queda todavía mucho recorrido y ahí estamos, pero ya sabemos y estamos acostumbrados a ir partido a partido, y como siempre La Lucha No Se Negocia".

En la parte bética, las miras son altas dado el quinto puesto en la clasificación de su equipo: "Volver a jugar en Europa y si es posible la Champions, mejor".

El VAR está dando mucho que hablar este curso. "Repetimos semana tras semana, tras lo ocurrido el último partido en casa (ante el Sevilla), el problema es que nadie tiene claro qué es lo que se pita y bajo qué norma", expone el presidente de la FPC.

Para Juan de Dios Álvarez, "el VAR es una herramienta que ha venido para ayudar y no me parece mal, solo que está teniéndolo errores y creo que son más bien debido al fallo humano por las interpretaciones que no son las mismas para todos, por lo que tiene que haber un solo criterio".

Es habitual que el equipo amarillo esté acompañado por seguidores en los partidos a domicilio. Así será una vez más este domingo y en este caso con numerosa presencia dada la proximidad geográfica. "Unos 500 aficionados del Cádiz CF aproximadamente estarán en la Palmera, la FPC desplaza dos autobuses y el ambiente está garantizado", anuncia Juan Antonio García.

La hinchada verdiblanca ejerce en este caso de anfitriona. Álvarez cuenta que "la afición del Betis es muy viajera, no hay un solo sitio que juegue el Betis por muy lejos que sea que no tenga seguidores, y si es a nivel nacional nunca hay entradas suficientes".

Tanto el presidente de la FPC como el de la FPB consideran que en el duelo andaluz que se juega el domingo en el Villamarín ante todo debe imperar el buen ambiente.

García (FPC) pide "sobre todo respeto al aficionado rival. El fútbol es para disfrutar, compartir experiencias, y ahí Aficiones Unidas me consta que esta trabajando duro para conseguirlo".

Álvarez (FPB) lanza un mensaje a los seguidores cadistas: "A los aficionados que nos visiten les diría que pueden venir tranquilamente, que si miran todos los partidos no hay problema por venir con la camiseta de su equipo. Como en todos los equipos hay una serie de seguidores a muy mínima escala que no deberían de estar, pues el deporte es para disfrutarlo y defender cada uno a sus colores durante el partido y fuera pero nunca pasar de eso". Su deseo es que sea un partido "sin ningún tipo de problema, que lo que suceda en el partido se quede en el partido, que gane el que tenga que ganar y que fuera del partido sea una fiesta más entre aficionados".