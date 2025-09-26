La posición del entrenador del Cádiz CF sobre el bache de Brian Ocampo

Brian Ocampo parece haber caído en un bache después de un buen comienzo de temporada en el Cádiz CF, la última según su contrato. Su aportación fue importante con un par de golazsos. Anotó el tanto decisivo para arañar un empate en el campo del Leganés y con su diana abrió el camino de la victoria en el partido contra el Albacete.

El extremo no participó en el encuentro ante el Eibar y jugó los últimos minutos del duelo andaluz contra el Málaga en los que perdió el balón con frecuencia. Después del partido de la sexta jornada disputado en La Rosaleda, borró sus perfiles en redes sociales. Durante los últimos días, el 10 del equipo amarillo recibió un mensaje de apoyo de la Federación de Peñas Cadistas e Iza Carcelén también se refirió a su compañero.

El futbolista uruguayo se ha entrenado ruante la semana a la espera de comprobar el papel que le otorga Gaizka Garitano en el envite ante el Ceuta de la séptima jornada de Liga. Tras ser preguntado, el técnico se mostró cauteloso sobre la situación del jugador.

"Tengo 25 jugadores, cada uno es de su madre y de su padre y hay que tocar la tecla de cada uno para integrarlos", explicó el preparador cadista antes de afirmar que en "en todos los equipos hay jugadores que un día marcan un gol y ganan el partido y otro día dices 'madre mía'". Las variaciones en el rendimiento es algo habitual en el complejo mundo del balompié profesional.

"Esas cosas las vamos a resolver dentro", dijo sin rodeos Garitano sobre la actual situación de Ocampo, en la que no quiso profundizar. Garitano comentó que él mismo no tiene redes sociales "y no pasa nada".

El entrenador recalcó que lo importante es que "todos vayamos en el mismo barco" y que "los que estén dentro también pongan de su parte". Apuntó además el 'míster' que trata de "llevar a los jugadores por un mismo camino sabiendo cómo son". El técnico destacó además el apoyo de la afición, que "está con su equipo".