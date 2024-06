La posible marcha de Víctor Chust del Cádiz CF: el Valencia aparece en el horizonte con división interna

Una de las incógnitas que rodean a Cádiz CF tras el descenso a Segunda División es qué futbolistas continúan en la plantilla y quiénes salen. Está clara la marcha de los que estaban cedidos por otros clubes. La duda radica en el grupo que tiene contrato en vigor. Uno de los que forma parte de este último apartado de Víctor Chust (24 años).

El central tiene contrato con los amarillos hasta el 30 de 2026. La cuestión es si se queda o se marcha. Todo depende de la llegada una oferta que sea satisfactoria para el futbolista y para el Cádiz CF.

El primer equipo que sonó como posible destino del zaguero fue el Rayo Vallecano si asume su salario y en calidad de cedido. Ahora surge otra opción.

El Valencia estaría interesado en Víctor Chust, según apuntaron en Radio Marca el lunes 10 de junio. El central nació en la ciudad del Turia y en su niñez perteneció al fútbol base del club che antes de pasar a la cantera del Real Madrid.

En cualquier caso, la situación no parece sencilla porque se trataría de un interés sólo por parte de la dirección deportiva valencianista y no del entrenador, Rubén Baraja, que no terminaría de verlo claro. No sería un jugador de su total agrado. Esa división de opiniones podría hacer que el asunto tuviese poco recorrido, aunque nunca se sabe qué puede suceder en el mercado de verano.

Suenas posibles opciones para Víctor Chust cuando aún quedan más de dos mees y medio para el cierre del periodo estival de fichajes. No parece fácil que el defensa pueda seguir en el Cádiz CF la próxima temporada.