Posible alineación del Cádiz CF en el partido contra el Getafe

El Cádiz CF se presenta en Getafe el sábado 5 de noviembre para afrontar un partido de indudable relevancia con el parón por el Mundial de Qatar a la vuelta de la esquina.

El conjunto amarillo pretende tomar impulso tras la victoria contra el Atlético de Madrid que pocos esperaban y sin embargo le sirvió para demostrar que es capaz de todo si atesora solvencia en las dos áreas.

La nueva misión en el Coliseum Alfonso Pérez es todo un desafío para un Cádiz CF que necesita un mínimo de regularidad para poder escapar de la zona de descenso en la que reside de manera permanente desde el comienzo de la temporada 2022/23. Llega el momento de dar un paso más con permiso de un contrincante que echará el resto en su feudo.

Los gaditanos comparecen en territorio madrileño ubicados en la 19ª posición (la penúltima) con 10 puntos pero cerca de un rival (14º con 13) al que dará caza en el caso de conseguir por primera vez este curso su segundo triunfo consecutivo.

La historia refleja lo mal que se le dan al Cádiz CF las visitas a Getafe: seis comparecencias ligueras con una victoria y cinco derrotas, la más reciente la pasada campaña por un contundente 4-0. Ha pasado un año y ahora tiene la ocasión de buscar un buen resultado.

Los pupilos de Sergio González están con la moral en un pico elevado pero conscientes de que se trata de un duelo con mucha miga. El entrenador, en un alarde de realismo, se ha encargado de recordar que “no hemos hecho nada” por la situación en la que todavía está el equipo.

Sacar la cabeza y volar son las expresiones utilizadas por el técnico en el caso de lograr un triunfo que sería liberador. El Cádiz CF tiene la oportunidad de dar un golpe de efecto en el terreno de un adversario también crecido después de vencer (0-1) en el campo del Elche.

Pese a las bajas de Zaldua y Momo Mbaye, el técnico dispone de múltiples posibilidades para armar una alineación con la que presentar batalla. 23 jugadores forman parte de la expedición. Es más que probable el regreso de Iza Carcelén al lateral derecho y que Luis Hernández vuelva al centro de la defensa.

Del centro el campo en adelante las combinaciones son múltiples y por tanto son varias las incógnitas tanto en dibujo táctico como en nombres.

Por parte del Getafe, Quique Sánchez Flores cuenta para este partido con notables bajas en defensa. No estará por lesión en el lateral izquierdo el argentino Fabrizio Angileri y tampoco el francés Jordan Amavi, sancionado, por lo que el titular por ese costado zurdo será Juan Iglesias.

Por el derecho, si Damián Suárez no se recupera de una sobrecarga en los isquiotibiales el titular podría ser su compatriota Gastón Álvarez, aunque hasta el último momento no se desvelará la incógnita, al igual que ocurre en la medular con las molestias de Nemanja Maksimovic, que si no llegara a tiempo podría ser sustituido por Ángel Algobia.

Los que sí parece que serán seguro de la partida son el portero David Soria, salvador de su equipo la pasada jornada deteniendo un penalti frente al Elche, y el delantero turco Enes Unal, que ya contabiliza este curso cuatro goles y dos asistencias.

Alineaciones probables

Getafe: David Soria, Gastón Álvarez, Djené, Mitrovic, Duarte, Iglesias, Maksimovic o Algobia, Milla, Aleñá, Enes Unal, Borja Mayoral.

Cádiz CF: Conan Ledesma, Iza Carcelén, Luis Hernández, Víctor Chust o Fali, Espino, Fede San Emeterio, Rubén Alcaraz, Álex Fernández, Sobrino, Brian Ocampo o Bongonda y Negredo o Lozano.

Árbitro: Hernández Hernández (canario).

Estadio: Coliseum Alfonso Pérez. (14:00/Movistar LaLiga/Orange).