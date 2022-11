El Cádiz CF no estará solo en el estadio del Getafe

El Cádiz CF ya está en Madrid para afrontar uno de los dos partidos que le que quedan antes del obligado parón liguero que dará paso a la disputa del Mundial de Qatar entre mediados de noviembre y diciembre.

El conjunto amarillo visita al Getafe en el encuentro correspondiente a la 13ª jornada de Liga. No se le suele dar nada bien las comparecencias en el terreno del cuadro azulón, donde lo habitual es que haga el viaje de vuelta con un derrota. Getafe trae además el desagradable recuerdo del descenso de Primera División a Segunda que sufrieron los gaditanos con aquel varapalo (3-1) en la temporada 2005/06.

En el Cádiz CF son conscientes de que encaran un choque muy complicado, pero no renuncian a nada. Si hace un año perdió 4-0, en la campaña anterior (la 2020/21) venció 0-1.

Nada es imposible. El equipo de Sergio González tratará de hacer frente a un rival diseñado para transitar en la zona media de la clasificación que sin embargo ahora mismo se ve envuelto en la lucha por la permanencia.

El Cádiz CF tendrá una pequeña referencia en la grada. El Coliseum Alfonso Pérez no suele registrar una elevada afluencia de espectadores, pero en cualquier caso siempre serán más numerosos los seguidores del equipo local que los del conjunto visitante.

Y es que la escuadra gaditana, como es habitual, no estará sola en Getafe. Aunque la Federación de Peñas Cadistas (FPC) canceló el autobús que tenía previsto fletar por falta de usuarios (sólo se inscribió una docena de incondicionales según apuntó la propia entidad), en el estadio estarán presentes aficionados amarillos que viven en Madrid y alrededores.

Llegarán además fieles cadistas que residen en diversos puntos de la geografía española. Desde la provincia gaditana partirán algunos en transporte público o en vehículos particulares. El caso es que los jugadores del Cádiz CF se sientan arropados en la medida de lo posible en un partido bastante importante. El equipo está peleando por abandonar de una vez los puestos de descenso.

No se espera en el municipio madrileño una presencia tan numerosa de aficionados del Cádiz CF como un par de semanas atrás en Vallecas, pero sí la suficiente como para hacerse notar y tratar de llevar en volandas a los suyos. Por qué no pensar en una victoria en un momento que no puede ser más oportuno.