Las dudas de Sergio en el once del Cádiz CF ante el Getafe

El Cádiz CF llega a mediodía del viernes 4 de noviembre a Madrid para afrontar el sábado 5 el partido contra el Getafe encuadrado dentro de la 13ª jornada de Liga.

El conjunto amarillo se presenta en el centro de la Península con 23 jugadores. No están disponibles los lesionados Joseba Zaldua y Momo Mbaye y Tomás Alarcón se queda en tierra por decisión técnica.

El entrenador, Sergio González, tiene la difícil misión de elegir el once que saltará al césped del Coliseum Alfonso Pérez. ¿Apostará por los mismos que empezaron el encuentro ante el Atlético de Madrid o realizará más movimientos más allá del obligado por la ausencia de Mbaye?

Las dudas comienzan en la defensa y se extiende a otras posiciones. ¿Mantendrá el míster a Luis Hernández en el lateral derecho o lo devolverá al eje de la zaga para dar entrada a Iza Carcelén, disponible tras cumplir sanción? Víctor Chust tiene posibilidades de regresar al centro de la defensa.

Los interrogantes son mayores desde el centro del campo en adelante. Fede San Emeterio y Álex Fernández cuajaron una gran actuación en el choque frente al Atlético de Madrid, aunque Rubén Alcaraz suele ser el cerebro del equipo. Es posible que, como en anteriores envites fuera de casa, el preparador cadista se incline por los tres, con Álex ubicado entre tres cuartos y la media.

Para los extremos también dispone el míster de margen de maniobra. Ante el Atlético fueron titulares Theo Bongonda (derecha) y Brian Ocampo (izquierda), pero nunca han coincidido los dos en el once inicial fuera de casa. De hecho, el belga nunca ha empezado un partido como visitante. Hay otras opciones para la cita en Getafe, como Iván Alejo y Rubén Sobrino. El manchego jugó en la banda derecha en Vallecas. Más difícil lo tiene Awer Mabil, con poco protagonismo.

Y para la delantera también hay dudas. La elección se complica si Sergio sale con tres medios y alinea a un solo delantero. En ese caso, debe decidir entre Lozano, Álvaro Negredo y Lucas Pérez. Si se inclina por dos puntas, uno de ellos podría ser Sobrino.

No es fácil para el entrenador encajar las piezas. No es por falta de alternativas. Pondrá el once que crea que puede ser el idóneo para tratar de plantar cara al Getafe, sin olvidar el papel relevante que pueden tener los jugadores que pueda entrar en la segunda parte en la fase decisiva del encuentro.