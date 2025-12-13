Posible alineación del Cádiz CF en el partido contra el Zaragoza

Máxima intensidad entre De la Rosa y Efe Aghama en un partidillo en la ciudad deportiva.

Jornada 18ª y el Cádiz CF busca tres puntos que le aporten equilibrio, tranquilidad y argumentos para pensar que la buena imagen del primer tiempo ante el Racing de Santander tiene extensión en el tiempo. El equipo amarillo acude este sábado a Zaragoza para estrenarse en el Ibercaja Estadio, el feudo que de manera temporal acoge al histórico conjunto aragonés mientras se levanta la Nueva Romareda. A las nueve de la noche el Cádiz CF empezará a poner de relieve si está en línea ascendente -más en sensaciones que en resultados- para volver a ganar, lo que ha conseguido en una de las últimas ocho jornadas.

Lecturas favorables a la derrota ante el conjunto cántabro (2-3) a pesar de que hay una realidad incuestionable: el equipo amarillo dejó escapar un 2-0. Gaizka Garitano pretende que sus pupilos sigan subiendo peldaños en el aspecto ofensivo pero sin olvidar que la solidez defensiva no se negocia.

El preparador vasco hace una apuesta por la continuidad en la convocatoria y posiblemente en el once. Se lleva a un futbolista más de los que se vistieron de corto la pasada jornada, como consecuencia de la recuperación de Javier Ontiveros, y hay más que sospechas para pensar que la alineación será la misma que contra el Racing.

Jorge Moreno va creciendo como central; De la Rosa y Brian Ocampo van a más en los extremos, sobre todo el onubense; y la dupla Dawda Camara-Roger Martí se ha ganado, por ahora, la confianza de todos.

El Cádiz CF parece que ha encontrado el camino para ser un equipo ganador que pueda aspirar a algo más que alejarse de la zona baja. Pero esas 'instrucciones' hay que saber interpretarlas. Zaragoza es la nueva prueba de que es posible un equipo amarillo competitivo, que sea capaz de ganar y que agrade a sus aficionados.

Por su parte, el Zaragoza todavía sigue último en la tabla, a pesar de lograr 10 de los últimos 12 puntos disputados en el campeonato doméstico, gracias a una gran racha que ha cambiado el fútbol y las sensaciones del equipo.

Con una victoria, y a expensas de lo que hagan sus competidores, el Zaragoza incluso podría abandonar en esta jornada los puestos de descenso, en los que está inmerso tras un nefasto inicio liguero.

Para hacer frente al reto, el técnico valenciano no podrá repetir el once que ha dado las últimas alegrías a la afición blanquilla, pues el meta argentino Rubén Andrada no podrá ocupar la portería por acumulación de tarjetas y será Adrián quien esté bajo palos. Sí que podrá alinear al resto de su equipo titular en los últimos encuentros, es decir, a Aguirregabiria y Pomares en los laterales y a Insua y Radovanovic en el centro de la zaga.

También se espera que repitan en el doble pivote Keidi Bare y Guti, con Francho y Valery en los costados, mientras que arriba Soberón y Kodro apuntan a volver a ser titulares.

Más allá del once, Sellés no podrá contar para el partido con Moyano, Kosa y Paulino, mientras que Cuenca y Akouokou son duda, y Saidu, con su tobillo en proceso de recuperación, apunta a quedarse fuera de la lista.

ALINEACIONES PROBABLES

Zaragoza: Adrián; Pomares, Insua, Radovanovic, Aguirregabiria; Guti, Keidi Bare, Francho, Valery; Soberón y Kodro.

Cádiz CF: Víctor Aznar; Iza Carcelén, Iker Recio, Jorge Moreno, Mario Climent; Moussa, Ortuño, De la Rosa, Brian Ocampo, Roger y Dawda Camara.

Árbitro: Moreno Aragón (granadino). VAR: Valentín Pizarro (castellano-manchego).

Estadio: Ibercaja.

Hora: 21:00 (LaLiga TV, Movistar, Orange, Dazn).