Solo una cara nueva en la convocatoria del Cádiz CF

La expedición del Cádiz CF ha puesto este viernes rumbo a Zaragoza para hacer frente este sábado, a las nueve de la noche, al encuentro correspondiente a la 18ª jornada de la Liga Hypermotion. A primera hora de la tarde se ha conocido la convocatoria de jugadores para asaltar el feudo maño.

Gaizka Garitano aboga por la continuidad y, si el pasado domingo citó a 21 futbolistas, en esta ocasión se lleva a esos 21 junto a Javier Ontiveros, que es la única novedad en la convocatoria. El técnico vasco aboga por los mismos jugadores que cayeron ante el Racing de Santander con la reaparición del mediapunta marbellí.

Cabe recordar que se quedan fuera los lesionados Fali, Bojan Kovacevic, Joaquín González y Suso, que son los que ahora mismo forman parte de la enfermería. Efe Aghama entra finalmente en la lista a pesar de que ha estado durante la semana con algunos problemas físicos.

La relación de jugadores citados para enfrentarse al Zaragoza es la siguiente: David Gil, Victor Aznar, David Perez, Iker Recio, Mario Climent, Raúl Pereira, Iza Carcelen, Jorge Moreno, Caicedo, Pelayo, Álex Fernández, Moussa, Diarra, Sergio Ortuño, Tabatadze, Brian Ocampo, Efe Aghama, Ontiveros, De la Rosa, Roger Martí, Dawda Camara y García Pascual.