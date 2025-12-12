Gaizka Garitano y el equilibrio que busca para el Cádiz CF

El entrenador del Cádiz CF, Gaizka Garitano, habló este viernes en la previa del choque contra el Zaragoza. El vasco tocó todos los palos de la actualidad de su equipo y del club.

Valora de forma positiva el talante de los suyos a pesar de caer ante el Racing de Santander. "El equipo está con muchas ganas de poder sumar, de poder ganar. Hemos entrenado bien y tenemos mucha ilusión por el partido de Zaragoza", explicaba nada más tomar la palabra en la sala de prensa de las instalaciones de El Rosal.

Secuelas de caer ante el Racing. "Fue un resultado duro, aunque es una liga larga y, sabiendo que los resultados es lo único importante, hay que ver los procesos de mejora. El otro día fue de esos días en los que el equipo está bien, merecimos un mejor resultado pero no fue posible. Encajando tres goles es difícil ganar un partido". explicaba Garitano.

Pero saca lecturas favorables del 2-3 ante los cántabros. "La imagen del equipo y la creación de ocasiones que tuvimos, pero un partido en el que vamos ganando 2-0 no lo podemos dejar escapar", se lamentaba antes de recordar que "en dos o tres semanas no hemos podido cerrar los partidos aun yendo ganando, eso lo hemos perdido". "Cuando te pones por delante tienes que ser sólido, pero hay que quedarse con las cosas buenas del equipo. Hicimos cosas bien, pero era un rival que jugaba a otra cosa que atrás le cuesta; al Racing le puedes hacer goles, pero sufrimos su calidad, no es fácil ser sólidos con los jugadores que el Racing tiene en ataque".

El técnico del Cádiz CF habló de la aportación de Jorge Moreno, ante la baja de Kovacevic. "Lo está haciendo cada vez mejor y, cuanto más juegue, más asentado va a estar en la línea defensiva".

Elogios similares a De la Rosa. "Confío mucho en él desde el principio. No ha tenido continuidad por sus lesiones, y es un jugador que depende de su estado físico. Lleva un par de partidos buenos y cuanta más confianza tiene en sí mismo, más rendimiento da".

La apuesta en ataque por Roger Martí y Dawda Camara. "Nos estaba costando hacer ocasiones de gol con mediapunta y ahora, sin Ontiveros ni Suso, estamos jugando con dos puntas y lo están haciendo bien. Lo más importante es que aumentemos la producción ofensiva, el equipo en el último tercio es más peligroso que antes, pero eso no debe ser a costa de dejar de ser sólidos. Si concedes como el otro día, por mucho que generes, estás más lejos de ganar", recalcaba.

Valoración del adversario. "El Zaragoza viene de una racha increíblemente buena, es un rival de los más en forma de la categoría, está en su mejor momento de la temporada. Ellos están con confianza, tienen futbolistas de calidad, están juntando gente con mucho pie", agregando que "jugar bien cuando estás abajo en la tabla no es fácil y están consiguiendo resultados por el juego".

El peligro de las cartulinas y los apercibidos de sanción. "Tenemos mucha gente con tarjetas ahora mismo, pero no suelo mirar eso para guardar a uno. Cada partido es como si fuera el último, que cumplan la sanción cuando la tengan que cumplir". Y recordaba, desde el malestar, que "un arbitraje como el del otro día en el que todas las faltas eran tarjeta amarilla es muy difícil".