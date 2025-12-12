El entrenador del Zaragoza ve al Cádiz CF como "un buen desafío"

El entrenador del Real Zaragoza, Rubén Sellés, se congratula de que su equipo vaya adquiriendo el sello que persigue para alcanzar el objetivo de escapar de las últimas posiciones. Todo ello a la espera del Cádiz CF, adversario este sábado a las nueve de la noche.

"El equipo está mostrando una identidad que representa al Real Zaragoza; una identidad propia. La idea es que pasen las cosas que queremos". La mejoría del Zaragoza es un hecho, pero Sellés advierte que "esperaba sacar puntos antes de lo que lo hicimos". "Los tres primeros partidos faltó solidez para mantener ciertos momentos de juego", agregando que "estamos lejos de lo que podemos ser".

Elogios para la masa social. "Una afición que nos sigue dando mucho y que está con el equipo", si bien apuntó que "en el último partido en Málaga nos fuimos un poco contrariado porque cree que si hubiéramos estado un poco más ajustados podríamos haber sacado algo más".

El preparador del conjunto aragonés tuvo palabras para el rival de este sábado, el Cádiz CF. "Es un buen desafío, difícil de batir. Tiene unas ideas muy marcadas y es el reflejo de su entrenador. Se repliega muy bien y muy rápido y tiene muchos argumentos en balón parado para poder combatirnos", exponía.

Su equipo tiene la posibilidad de abandonar la zona caliente si se dan los resultados necesarios, empezando por el triunfo de su equipo. "Hacer cábalas ahora es perder el tiempo. No hay que perder el foco e ir el sábado a por todas. Y antes trabajar bien y preparar bien el partido sin pensar en lo que ocurra en otros campos".