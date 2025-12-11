Los números tan favorables del Cádiz CF en las visitas al Zaragoza

El Cádiz CF atraviesa una excelente racha en sus visitas al Real Zaragoza en el estadio de La Romareda -esta campaña será en el estadio provisional levantado mientras se ejecuta la construcción del nuevo campo-, donde ha puntuado en sus siete visitas ligueras más recientes, así como una presencia en la Copa del Rey. Un destino que se le está dando de perlas a la escuadra gaditana.

Cinco de estas, incluidas las cuatro con Álvaro Cervera en el banquillo amarillo, supusieron la suma de los tres puntos en litigio por parte de los gaditanos. Por lo tanto, el Zaragoza no es capaz de vencer al Cádiz CF delante de su afición desde que lo hizo en la temporada 1991/92, cuando militando ambos en Primera División los locales lograron un claro 3-0.

En cualquier caso, el balance global de los 17 antecedentes en Liga en tierra aragonesa del choque de este próximo sábado, 13 de diciembre, arroja un desglose de marcadores consistente en siete triunfos de los maños, cuatro igualadas y seis triunfos del Cádiz CF.

Todos los enfrentamientos se produjeron en la máxima categoría, excepto el que sirvió para abrir la lista y los cinco más recientes, disputados en Segunda.

En Copa del Rey se han producido tres cruces en suelo zaragozano, con el balance de una victoria para el equipo local (5-2 en la campaña 1978-79) y dos para el amarillo (1-2 en la 1984-85 y 0-1 en la 2018-19).

La penúltima vez que ambos conjuntos se vieron las caras en Liga fue el 6 de octubre de 2019. El Cádiz CF se impuso 0-2 gracias a los goles de Choco Lozano y Nano Mesa; aquel día el equipo de Cervera mostró sus credenciales ante un aspirante al ascenso. Y la última vez tuvo lugar en febrero de este año, con una igualada sin goles entre dos conjuntos que entonces trataban de alejarse de la zona de descenso.

Enfrentamientos en Liga entre Zaragoza y Cádiz

Temporada 1971-72 (Segunda): Zaragoza, 4 - Cádiz, 0

Temporada 1981-82 (Primera): Zaragoza, 2 - Cádiz, 1

Temporada 1983-84 (Primera): Zaragoza, 1 - Cádiz, 2

Temporada 1985-86 (Primera): Zaragoza, 3 - Cádiz, 0

Temporada 1986-87 (Primera): Zaragoza, 1 - Cádiz, 0

Temporada 1987-88 (Primera): Zaragoza, 1 - Cádiz, 1

Temporada 1988-89 (Primera): Zaragoza, 0 - Cádiz, 1

Temporada 1989-90 (Primera): Zaragoza, 1 - Cádiz, 0

Temporada 1990-91 (Primera): Zaragoza, 3 - Cádiz, 0

Temporada 1991-92 (Primera): Zaragoza, 3 - Cádiz, 0

Temporada 1992-93 (Primera): Zaragoza, 0 - Cádiz, 0

Temporada 2005-06 (Primera): Zaragoza, 1 - Cádiz, 2

Temporada 2016-17 (Segunda): Zaragoza, 1 - Cádiz, 1

Temporada 2017-18 (Segunda): Zaragoza, 0 - Cádiz, 2

Temporada 2018-19 (Segunda): Zaragoza, 0 - Cádiz, 1

Temporada 2019-20 (Segunda): Zaragoza, 0 - Cádiz, 2

Temporada 2024-25 (Segunda): Zaragoza, 0 - Cádiz, 0