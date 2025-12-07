Posible alineación del Cádiz CF en el partido contra el Racing

La 17ª jornada de Liga devuelve al Cádiz CF al Nuevo Mirandilla, en esta ocasión para enfrentarse al Racing de Santander este domingo (14:00 horas), un adversario temible que está encaramado a la parte alta de la tabla clasificatoria.

La gran duda con el equipo amarillo es saber si se verá la cara de Córdoba, donde se impuso 1-2 para poner fin a seis jornadas sin ganar, o la del ridículo de Murcia, donde el conjunto de Gaizka Garitano dijo adiós a la Copa del Rey de la peor manera posible, sobre todo en una primera parte para olvidar en el Enrique Roca.

Labor psicológica importante en 72 horas para que el Cádiz CF sea consciente de que no hay lugar a dar la peor versión. Si el Racing tiene que salir victorioso, que no sea por la fragilidad o la mala actitud del conjunto gaditano.

Las posibles dudas en la alineación quedan como secreto de sumario porque tendrá que evaluar Garitano cómo resuelve los problemas del equipo por las lesiones y el rendimiento de algunos jugadores.

Una vez superada la eliminatoria de la Copa del Rey tras vencer en Ponferrada (1-2), el Racing de Santander tiene la vista puesta en un choque que, pese a darse en un escenario "muy exigente", el equipo de José Alberto López afronta con mucha motivación para poder seguir en la parte alta de la clasificación.

Comienza un mes de infausto recuerdo para los cántabros tras lo acontecido la campaña pasada en cuanto a resultados, pero el técnico verdiblanco no piensa en que se pueda volver a repetir. "Estoy cansado de los recuerdos negativos que solo nos fustigan", manifestaba José Alberto, que tiene a su disposición a prácticamente toda la plantilla y, además, en el partido de Copa del Rey pudo dar descanso a casi todos los titulares.

El entrenador del Racing considera al Cádiz CF como un equipo con "una línea muy reconocible, muy vertical, muy intenso, muy físico y que tiene calidad por las bandas" y para hacerle frente espera que los suyos recuperen el buen tono y las sensaciones de los últimos encuentros ligueros, después de no salir muy satisfecho con el juego desplegado en Ponferrada.

En principio no se esperan cambios en el once del Racing, más allá de que Maguette pueda volver al centro del campo en lugar de Íñigo, aunque el capitán está recuperando su mejor versión en los últimos encuentros y, si no tiene molestias, parece que se mantendrá como titular.

ALINEACIONES PROBABLES

Cádiz CF: Víctor Aznar; Iza Carcelén o Caicedo, Iker Recio, Jorge Moreno o Pelayo, Mario Climent, Moussa, Ortuño, De la Rosa, Brian Ocampo, Roger y Dawda Camara.

Racing de Santander: Ezkieta; Mantilla, Javi Castro, Pablo Ramón, Salinas, Andrés Martín, Íñigo, Gustavo Puerta, Peio Canales, Íñigo Vicente y Villalibre.

Árbitro: Pérez Hernández (madrileño) VAR: Martín González (canario).

Estadio: Nuevo Mirandilla.

Hora: 14:00 (LaLiga TV, Movistar, Orange, Dazn).