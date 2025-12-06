El Racing solo ha ganado dos veces en Cádiz en los últimos 45 años

Ontiveros con el balón rodeado de jugadores del Racing en la cita de la pasada temporada.

Al Racing de Santander no se le puede considerar un visitante cómodo históricamente hablando para un Cádiz CF que solo fue capaz de imponerse en la mitad, ocho, de las 16 veces que los cántabros disputaron encuentros de competición liguera con el Nuevo Mirandilla (antes Ramón de Carranza) como escenario. De los ocho choques restantes, cuatro acabaron en tablas y otros cuatro depararon derrotas de los anfitriones amarillos.

Cabe reseñar que dos de esos enfrentamientos pertenecieron a sendas eliminatorias de fases de ascenso, curiosamente el que abrió la relación, allá por 1970, y otro en 2016, con Álvaro Cervera recién llegado al banquillo cadista. La penúltima vez, con ambos en Segunda, triunfo del Cádiz CF por la mínima (1-0). Y el antecedentes más reciente, la campaña pasada, los amarillos sucumbieron 0-1 todavía con Paco López en el banquillo.

De la memoria de los aficionados jamás se borrará la excepcional actuación de Mágico González en el choque de la fase regular de la temporada 1986/87, en el que no solo logró un triplete sino que marcó el considerado por muchos como su mejor gol vistiendo la camiseta amarilla.

La relación completa de resultados de los 16 antecedentes, con goleadores locales, es la siguiente:

Temporada 1969/70 (eliminatoria de ascenso a Segunda División): Cádiz, 0-Racing, 0.

Temporada 1970/71 (Segunda División): Cádiz, 3-Racing, 0 (Acedo, Baena y propia puerta).

Temporada 1971/72 (Segunda División): Cádiz, 0-Racing, 1.

Temporada 1972/73 (Segunda División): Cádiz, 0-Racing, 1.

Temporada 1974/75 (Segunda División): Cádiz, 2-Racing, 1 (Baena e Ibáñez).

Temporada 1977/78 (Primera División): Cádiz, 0-Racing, 0.

Temporada 1979/80 (Segunda División A): Cádiz, 2-Racing, 2 (Ramón [2]).

Temporada 1980/81 (Segunda División A): Cádiz, 1-Racing, 2 (Recio).

Temporada 1981/82 (Primera División): Cádiz, 1-Racing, 0 (Juan José).

Temporada 1985/86 (Primera División): Cádiz, 2-Racing, 1 (Arica Hurtado y Amarillo).

Temporada 1986/87 (Primera División): Cádiz, 3-Racing, 0 (Mágico González [3]).

Temporada 1986/87 (fase de permanencia en Primera División): Cádiz, 2-Racing, 1 (Amarillo y Cabrera).

Temporada 2005/06 (Primera División): Cádiz, 1-Racing, 1 (Raúl López).

Temporada 2015/16 (fase de ascenso a Segunda División A): Cádiz, 1-Racing, 0 (David Sánchez).

Temporada 2019/20 (Segunda División A): Cádiz, 1-Racing, 0 (Cala).

Temporada 2024/25 (Segunda División): Cádiz, 0-Racing, 1.