El Racing sabe todo lo que se juega en el Nuevo Mirandilla

El entrenador del Racing Club de Santander, José Alberto López, ha asegurado que ganar este domingo en el Nuevo Mirandilla al Cádiz CF sería "una victoria de prestigio". Del conjunto gaditano ha destacado que, desde la llegada al banquillo de Gaizka Garitano, es un equipo "muy reconocible" y ha subrayado que es un elenco "con físico, calidad y velocidad". "Va a ser un partido muy difícil en un escenario muy exigente, el cual nos motiva mucho. Vamos a Cádiz a por los tres puntos", ha apostillado el técnico del Racing de Santander.

José Alberto se ha quejado de haber disputado la eliminatoria de Copa del Rey frente a la Ponferradina ayer, jueves, a las 20:00 horas, y tener que jugar en Cádiz el domingo a las 14:00 horas, cuando no pasan "ni 72 horas", en vez de ponerlo el lunes. "Tenemos que jugar cuando nos mandan, y tenemos que saber gestionar a nuestros jugadores de la mejor manera posible", ha dicho.

Del partido copero, el técnico asturiano ha aseverado que está contento por haber pasado de ronda, pero no por el partido que hicieron sus futbolistas, puesto que cree que estuvieron "muy lejos" del nivel de exigencia que requiere.

Y ha incidido en que no va a regalar minutos "a nadie", y que los jugadores se los tienen que ganar en el día a día y en el terreno de juego. "Aquí no va a jugar un jugador porque tenga un nombre, van a jugar los que den rendimiento en el día a día y en los partidos", ha sentenciado.

En esta misma línea, José Alberto tiene claro que los que van a tener más minutos son los jugadores que consigan una regularidad a lo largo de las jornadas, ya que su plantilla tiene "cada día más nivel y sube el nivel de exigencia".

"El equipo que tengo me gusta, creo que podemos seguir mejorando y estamos en buena línea. Tenemos que tener regularidad, ser constantes y tener un nivel de exigencia muy alto, aunque hay que ser conscientes de la dificultad que tiene esta liga, pero nos motiva mucho", ha subrayado.

Y calificó al Cádiz CF como un equipo con "una línea muy reconocible, muy vertical, muy intenso, muy físico y que tiene calidad por las bandas". Además, ubicó el partido en "un escenario muy exigente".