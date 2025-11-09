Posible alineación del Cádiz CF en el partido contra el Valladolid

El Cádiz CF hace parada este domingo en la jornada 13ª, después de dos empates consecutivos sin goles lejos del Nuevo Mirandilla, en Granada y Andorra, para volver a reencontrarse con su afición para medir fuerzas nada menos que con el Real Valladolid (21:00 horas), uno de los tres equipos que el curso pasado perdió la categoría en Primera División.

El 12 de octubre fue el último triunfo de los amarillos, en casa ante el Huesca, y desde entonces una derrota y dos empates. Por lo tanto toca reconducir el rumbo en materia de resultados y en el juego ofensivo del equipo, que es donde se están registrando los males hasta el momento.

Cuesta un mundo hacer gol -dos en los últimos seis partidos-, pero es que desde hace varios encuentros la problemática afecta a crear acciones de peligro, a tener una presencia sólida en la zona de tres cuartos y cerca de la portería rival. De esta forma, hay dos puntos muy distintos en el Cádiz CF en cuanto a la fortaleza defensiva, desde la disciplina y el orden, y a incapacidad de ser un equipo temible cuando se trata de atacar con agresividad bien entendida.

La actualidad deportiva del conjunto gaditano viene marcada por las dudas, como consecuencia de problemas físicos, y por decisiones técnicas del preparador vasco donde tenga más de un jugador para un puesto.

El Real Valladolid va a Cádiz con la inyección de moral que le aportó la victoria ante el Granada, y a pesar de la baja de una de las piezas indispensables para Guillermo Almada en el once titular, Juanmi Latasa, que estará fuera de la convocatoria por lesión.

Marcos André sería su sustituto natural en punta de ataque, donde estará acompañado, en el capítulo creativo, por Peter, Chuki y Amath, tres jugadores con claro perfil ofensivo, que podrán definir o generar ocasiones de gol para el delantero brasileño.

El técnico ha defendido que el equipo tiene que crear todo lo que sea posible, para tener más opciones de cara al gol, y más ante un rival que cuenta con buenos jugadores, con experiencia, y que se hacen fuertes en su feudo.

De hecho, en los enfrentamientos ante el cuadro andaluz, los vallisoletanos no han salido ganando casi nunca, de ahí que sea aun más necesario que encuentren mayor regularidad en el juego y mantengan la concentración hasta el pitido final.

Almada es consciente de que maneja un grupo muy joven, con lo que eso conlleva, y que se necesita tiempo para sacar el máximo rendimiento a todos los jugadores, pero considera que van por el buen camino, lo que deberán ratificar en Cádiz.

ALINEACIONES PROBABLES

Cádiz CF: Víctor Aznar; Juan Díaz o Caicedo, Kovacevic, Iker Recio, Mario Climent, Moussa, Ortuño, Suso, Ontiveros, Tabatadze y García Pascual.

Real Valladolid: Guilherme; Iván Alejo, Tomeo, David Torres, Guille Bueno, Juric, Ponceau, Peter, Chuki, Amath y Marcos André.

Árbitro: Por designar.

Estadio: Nuevo Mirandilla.

Hora: 21:00 (LaLiga Hypermotion TV, Dazn, Movistar, Orange).