Cádiz CF: Los deberes finales de Garitano para elegir once

La 13ª jornada de Liga presenta un carrusel de dudas en el Cádiz CF por aquellos futbolistas que están con leves problemas físicos, los lesionados y los regresos de aquellos ausentes en las últmas semanas. La comparecencia de prensa de Garitano dejó diversos temas frescos de la actualidad del equipo amarillo, sobre todo en materia de lesiones en una semana con el varapalo por la recaída de Fali, que vuelve a la casilla de salida después de más de tres meses en una fase de recuperación que al final ha resultado fallida.

El entrenador vasco tiene aún por delante unas horas hasta resolver aquellas dudas que le atan para tomar ciertas decisiones. "Hay jugadores que arrastran molestias. Vamos recuperando poco a poco efectivos", apartado en el que entra Caicedo, que ya podría estar disponible este fin de semana. "Iza está mejor, pero todavía no", por lo que el lateral portuense todavía debe esperar.

El técnico cadista tiene la opción en el lateral derecho de mantener al canterano Juan Díaz, apostar por Caicedo una vez que se ha recuoerado o abogar por la opción de Jorge Moreno, que también puede actuar por esa parte del campo.

El entrenador del Cádiz CF se refirió al doloroso caso de Fali y su recaída. "Fali se ha vuelto a lesionar y va a seguir siendo baja. Ha sido un golpe duro. La recuperación la estaba haciendo bien y en una acción solo se ha vuelto a lesionar. No le termina de dar la vuelta a la situación", apuntaba sabiendo que al central valenciano le pueden quedar otros meses fuera de la dinámica normal del equipo.

Para el Cádiz CF-Real Valladolid, queda por resolver si Iker Recio recuperará su lugar en el centro de la defensa, que tuvo hasta caer sancionado, o Garitano hará una apuesta de continuidad con Pelayo como pareja de demarcación de Bojan Kovacevic.

Otra cuestón es si se volverá a ver a Ontiveros en el once inicial, lo que no sucedió en Andorra, sabedor el entrenador de que es uno de esos futbolistas que le puede dar lo que el equipo necesita para mejorar sus prestaciones ofensivas.