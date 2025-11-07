El Cádiz CF que persigue Garitano: "Los futbolistas de ataque tienen que ser más agresivos"

Gaizka Garitano, entrenador del Cádiz CF, ha pasado este viernes por la sala de prensa de las instalaciones de El Rosal, después de la sesión de trabajo de la plantilla previsto este día. El vasco ha analizado toda la actualidad de su equipo y la situación en cuanto a las sensaciones que deja el juego.

La asignatura pendiente apunta al juego ofensivo "El punto en el que tenemos que mejorar es en ataque porque nos ha faltado mucho ahí. Aunque el equipo ha estado ordenado en defensa, pero nos está faltando. No estamos encontrando el gol. Más bien ocasiones claras. Eso es lo que tenemos que mejorar", agregando como conclusión que "lo que podemos hacer es insistir y trabajar en ello". "Poner jugadores ofensivos y los cambios que también sean así. La idea también es que estemos más tiempo en campo contrario. Tampoco encontramos ese brillo en el último tercio. Los futbolistas de ataque también tienen que ser agresivos en ataque, ya que tenemos jugadores de diferentes características. No es el caso de que un jugador pueda resolver el partido".

La baza de las sustituciones. "Al final los cambios nos han dado mucho. Lo que sí intentamos hacer es que los cambios sean ofensivos, como el otro día. No estábamos teniendo ocasiones de gol y buscamos refrescar esa última hora. No fuimos capaces ni tampoco lo merecimos. Tenemos jugadores capaces de hacer goles y de crear ocasiones de gol".

Dentro de ese discurso sobre el ataque del Cádiz CF, apuntaba que "nosotros estamos apretando arriba y uno contra uno". "Arriesgamos con los centrales a mediocampo casi todo el partido. No replegamos al equipo, sino todo lo contrario. Cuando el balón lo tienen ellos, lo tienen los centrales. Proponemos ir a robar y estamos ahí arriba en campo rival. Estamos haciendo un buen trabajo en cuanto a orden y disciplina, aunque no hemos sido capaces de hacer ocasiones claras".

Un Cádiz CF más aguerrido cuando va a la otra portería. "Tenemos que intentar ser más agresivos en ataque y jugar hacia delante. Que los jugadores de la mediapunta sean más ofensivos y los desmarques sean más al espacio. Lo trabajamos y tenemos jugadores capaces de hacer gol. De la nada no podemos sacar una jugada. Lo que hemos hecho lo hemos hecho como equipo. Veo los partidos y no está pasando que un jugador lo resuelva. El equipo ejecuta y hay rivales enfrente y nos cuesta superarles. Venimos de jugar fuera de casa ante al Andorra y Granada. No tenemos más calidad de los rivales. Tenemos jugadores buenos como otros equipos, al igual que Granada, Andorra...".

La exigencia para cumplir el objetivo. "Hay que ser ambiciosos. Tenéis que exigirnos porque al final eso es bueno. Sé el club en el que estoy. Cuando no estemos bien soy el primero que lo dice. Eso no puede dejar de pasar porque nos apretáis porque esto es un club grande. Eso de que tenemos jugadores que ganan partidos solos no es verdad. Hay jugadores que ni han jugado en Segunda División. Hay que tener un poco de paciencia. El otro día jugó Juan Díaz y el otro Raúl Pereira. No es la realidad del equipo la de ganar cero a tres fuera. La realidad es que no hemos hecho ocasiones de gol y que tenemos que mejorar ahí".

De la mano con esto, mirar a la clasificación. "Todos tienen plantilla para pelear por estar abajo y para estar arriba. Hay plantillas en la categoría para ambas cosas. Yo veo también jugadores buenos que llevan más tiempo jugando en la categoría. Tenemos que ser conscientes de lo que tenemos sin dejar que se nos exija. Soy el más ambicioso y el más autocrítico del mundo".

Para acabar, Garitano se refirió al Valladolid. "Es un equipo físico y de apretar arriba. Tiene buenos jugadores como todos. Nosotros podemos ganar si se ve un buen Cádiz. Los últimos dos partidos no hemos ganado en casa y la gente se merecen ver ya una victoria".