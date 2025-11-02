Andorra-Cádiz CF, en directo

Llega la 12ª jornada de Liga en Segunda División y el Cádiz CF rinde visita al FC Andorra después de un largo desplazamiento. Los amarillos quieren recuperar sensaciones acompañadas de un buen resultado en el campo de un equipo ascendido al fútbol profesional la pasada temporada, que esta semana curó en la Copa del Rey las heridas que dejaron la goleada encada en Málaga.

Gaizka Garitano tiene problemas en defensa como consecuencia de las lesiones de Fali, Iza y Caicedo, así como por la sanción que pesa sobre Iker Recio -acumulación de amonestaciones-, por lo que será una línea con novedades para medirse, por primera vez en Liga, al equipo del Principado. Hay un antecedente en Copa del Rey, hace 31 años, de mal recuerdo para los amarillos.

También está de vuelta Álvaro García Pascual, que se lesionó en la primera parte del Cádiz CF-Burgos (1-3) y fue baja en el feudo del Granada (0-0) y frente al UCAM Murcia en la Copa del Rey (1-3), por lo que el técnico tiene una alternativa más para la delantera del Cádiz CF.

Si el conjunto gaditano es capaz de vencer en Andorra, a efectos clasificatorios se produciría un empate en la segunda posición y se quedaría a tres puntos del líder, el Racing de Santander.