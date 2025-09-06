Posible alineación del Cádiz CF en el partido contra la Real Sociedad B

Llega el cuarto asalto de la temporada para el Cádiz CF, que este domingo, 7 de septiembre, se enfrenta al filial de la Real Sociedad (16:15 horas). Una cita con sello de histórica porque es la primera vez que los amarillos se miden al segundo conjunto donostiarra. El encuentro corresponde a la cuarta jornada en Segunda División, aunque se celebrará en un escenario de Primera como es el Reale Arena (Anoeta).

No hay mejor carta de presentación para el Cádiz CF que acudir al choque con siete puntos de nueve posibles, tras vencer a Mirandés y Albacete, y sacar unas tablas en el feudo del Leganés. Con esos números el recién estrenado proyecto cadista se ha encaramado a las posiciones altas, que es la base de un objetivo que debe buscar el ascenso.

Esta es la primera jornada con el mercado veraniego cerrado de forma oficial, por lo que Gaizka Garitano ya tiene el bloque con el que tendrá que competir hasta que en enero se abra mercado invernal y se puedan reforzar aquellas posiciones que estén debilitadas. El técnico ha reconocido que está satisfecho con el plantel que tiene a su cargo y que ha conseguido uno de sus grandes objetivos: rejuvenecer el grupo de jugadores.

La Real Sociedad B es uno de los conjuntos ascendidos la pasada campaña desde Primera Federación -junto a la Cultural Leonesa, Ceuta y Andorra- y después de tres partidos ha conocido todo lo posible (ganar, empatar y perder), por lo que se mueve con cuatro puntos en una zona esperada en la tabla clasificatoria.

El hecho de que se juegue en el Reale Arena debe favorecer al fútbol, al ser un escenario impecable en el que los futbolistas no pueden aferrarse como excusa a un campo en mal estado o de reducidas dimensiones. No es un feudo nuevo para los amarillos porque durante cuatro campañas en Primera rindieron visita a la Real Sociedad.

La actualidad deportiva del equipo amarillo viene marcada por las bajas. El preparador cadista seguirá sin poder contar con David Gil y Fali, que llevan lesionados desde el curso pasado y hace un mes, respectivamente. A ellos se une Bojan Kovacevic, que ha sido citado por la selección serbia sub'21. Y tampoco estarán Javier Ontiveros, que ya se quedó fuera contra el Albacete, y De la Rosa, que quedó ko precisamente contra ese rival.

Por lo tanto habrá dos variaciones seguras en el centro de la defensa y en uno de los extremos o zona de ataque. Para acompañar a Iker Recio, Garitano tendrá que elegir entre Jorge Moreno o Pelayo Fernández, los otros dos centrales de la plantilla. Para suplir a De la Rosa las opciones se amplían. Suso y Brian Ocampo pueden encargarse de los extremos y que entrara por el centro un segundo punta. Otra posibilidad es situar en ese lugar a Suso y que uno de los extremos del plantel (Dawda y Efe Aghama) gozara de la titularidad. Y tampoco hay que descartar que Ocampo y Suso estén jugando por fuera y que Iuri Tabatadze acompañase a García Pascual en la punta de ataque.

La posible alineación del Cádiz CF puede estar formada por Víctor Aznar, en la portería; Iza, Jorge Moreno, Iker Recio y Mario Climent, en la línea defensiva; Moussa y Diarra por delante, con Brian Ocampo y Suso en los extremos. En la punta de ataque tienen más posibilidades García Pascual e Iuri Tabatadze.