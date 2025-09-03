Un debut seguro en el centro de la defensa del Cádiz CF

La Real Sociedad B aguarda en el horizonte como la cuarta jornada de Liga (domingo 7 de septiembre a las 16:15 horas) y Gaizka Garitano sabe que tiene que hacer frente a un problema mayúsculo en el centro de la defensa. Las bajas se acumulan en el plan organizativo del técnico y debe atender a su plantilla para elegir alternativas.

El Cádiz CF tiene que tomar decisiones en el centro de la defensa, ya que a la baja de Fali se le suma esta semana la de Bojan Kovacevic, que se encuentra concentrado con la selección serbia sub'21, lo que le imposibilita estar el domingo en el Reale Arena.

En teoría el valenciano y el serbio están llamados a ser la pareja titular en el equipo amarillo, aunque esto no ha sido posible por el momento por la lesión del primero de ellos. Kovacevic se ha erigido como el líder de la línea defensiva acompañado por Iker Recio, quien ahora busca 'pareja de baile'. Ahí es donde el técnico del Cádiz CF tiene que dar con la tecla para enfrentarse a los 'yogurines donostiarras'.

Los dos nombres para elegir uno son Jorge Moreno y Pelayo Fernández, con la diferencia de que el ex del Cartagena lleva varias semanas inmerso en el grupo, mientras que el zaguero cedido por el Rayo Vallecano acaba de aterrizar. Las miradas apuntan a Jorge como acompañante de Recio porque, entre otras cosas, tiene mayor experiencia en la categoría y eso le otorga, al menos inicialmente, ventaja sobre Pelayo.

Garitano tiene cuatro sesiones de trabajo para ir tomando decisiones y viendo cómo responden las alternativas posibles a la ausencia de Kovacevic. Las condiciones de Jorge y Pelayo, así como las características de la Real Sociedad B estarán muy presentes en la postura final del preparador.

Lo seguro es que cualquiera que sea el elegido será una jornada de debut como amarillo porque aún no han tenido oportunidad para estrenarse, aunque Jorge ha estado en las tres primeras convocatorias.