El motivo por el cual el partido Real Sociedad B - Cádiz CF es histórico

La cuarta jornada de Liga en Segunda División trae de la mano para el Cádiz CF una cita con el sello de histórica, ya que será la primera vez que se enfrente a la Real Sociedad B. Ha sido esta campaña cuando el conjunto donostiarra y el amarillo coinciden en el mismo grupo.

Y es que la Real Sociedad B ha estado tres temporadas en la categoría de plata. Fue en los cursos 1960-61, 1961-62 y 2021-22. En las dos primeras el Cádiz CF también estaba en Segunda División pero al contar la categoría con dos grupos no coincidieron al no existir proximidad geográfica. Con una Segunda con un grupo, esta campaña se verá las caras por primera vez en competición oficial.

El filial donostiarra ha pasado su recorrido profesional entre Tercera y la desaparecida Segunda B. Todo ello con algún batacazo a categoría regional y el logro de estar tres campañas en Segunda. La temporada pasada alcanzó el ascenso después de acabar la fase regular en tercera posición, por detrás de la Cultural Leonesa y la Ponferradina. La Real B dio el salto tras tumbar en la eliminatoria definitiva al Nàstic de Tarragona.

Es de agradecer que el choque no se dispute en las instalaciones de Zubieta, escenario de los entrenamientos del primer equipo y de los encuentros del filial, ya que los dirigentes realistas han tenido a bien que a un club como el Cádiz CF se le reciba en el Reale Arena (estadio de Anoeta).