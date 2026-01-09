Posible alineación del Cádiz CF en el partido contra el Sporting de Gijón

El Cádiz CF clausura su recorrido de la primera vuelta de LaLiga Hypermotion el viernes 9 de enero con su estreno en el estadio Nuevo Mirandilla en el recién inaugurado año 2026. El adversario y la situación de ambos en la tabla anticipan el incuestionable interés del encuentro que alza el telón de la 21ª jornada. El conjunto amarillo se enfrenta al Sporting de Gijón, uno de los históricos del balompié español que militan en la categoría de plata (42 temporadas en Primera División) con el que pelea por un puesto en zona noble de la clasificación.

El equipo entrenado por Gaizka Garitano pretende aumentar el valor del plausible empate (2-2) que obtuvo el pasado domingo contra el Deportivo de La Coruña en Abanca-Riazor. Ubicado en la séptima posición con 31 puntos, apura la opción de llegar al ecuador del campeonato con una cuenta de 34 instalado en las plazas de fase de ascenso si además de ganar le favorece el marcador que se dé en otro campo. El cuadro asturiano comparece muy pegado a los gaditanos, colocado en la octava plaza con 30 puntos después de haberse quedado sin sumar con la derrota en El Molinón (1-3) en el choque frente al Málaga que supuso un súbito frenazo a una racha de tres victorias seguidas.

El Cádiz CF quiere refrendar las buenas sensaciones que ofrece en las últimas semanas con un triunfo ante un rival directo delante de una afición que ha vuelto a ilusionarse. Es un duelo de máxima exigencia que requiere la mejor versión en las dos áreas.

La solidez del sistema defensivo y el acierto en el remate se antojan claves. La cotización al alza coincide con la recuperación el olfato reflejada en el promedio de dos tantos por encuentro en los cinco compromisos más recientes. Será difícil que el Cádiz CF no venza si vuelve a anotar dos dianas y se afana en la tarea de la destrucción. Otra cuestión es si es capaz de batir a un contrincante que, antes del reciente varapalo, había enlazado tres partidos con la portería a cero.

La lógica indica que el técnico local seguirá apostando por el bloque de las últimas semanas. Iza Carcelén vuelve tras cumplir sanción y la principal duda radica en la banda izquierda con la posible titularidad de Antoñito Cordero en detrimento de Brian Ocampo. El jerezano debutó hace cinco días como cadista y tiene opciones de repetir, aunque esta vez desde el pitido inicial.

Alineaciones probables

Cádiz CF: Víctor Aznar, Iza Carcelén, Jorge Moreno, Iker Recio, Climent, Moussa Diakité, Ortuño, De la Rosa, Antoñito o Brian Ocampo, Dawda y García Pascual.

Sporting de Gijón: Rubén Yáñez, Guille Rosas, Curbelo, Perrin, Diego Sánchez, Bernal, Álex Corredera, Gelabert, Gaspar, Dubasin y Otero.

Árbitro: Rafael Sánchez López (comité murciano).

VAR: Óliver de la Fuente Ramos (comité castellano-leonés).

Estadio: Nuevo Mirandilla.

Hora: 20:30 (LaLiga TV, Movistar, Orange, Dazn).