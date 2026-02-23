Posible alineación del Cádiz CF en el partido contra la Real Sociedad B

No parece que un lunes sea la fecha más apropiada para la disputa de un partido de LaLiga Hypermotion, pero cualquier día es bueno si es para que el verbo ganar pase de ser una mera palabra a un hecho apoyado en un marcador favorable. Porque de eso se trata, de conseguir una victoria que el Cádiz CF necesita como un balón de oxígeno en el encuentro ante la Real Sociedad B que la noche del 23 de febrero (20:30 horas) clausura la 27ª jornada en el estadio Nuevo Mirandilla. Los amarillos buscan un golpe de efecto cuando justo cuando la pelota se abre paso entre el recién finalizado Carnaval.

Después de cuatro derrotas consecutivas (ante Albacete, Granada, Huesca y Almería) y el empate (1-1) en el campo del Burgos en el amanecer de la segunda vuelta (un solo punto de 15), el conjunto gaditano está obligado a dejar a un lado la persistente procrastinación para centrarse al cien por cien en la labor de un triunfo que no admite más dilación. En el vestuario son conscientes de la importancia del envite frente a un contrincante que se está jugando la salvación y llega crecido después de doblegar (2-1) al Málaga.

El reto es recuperar de inmediato el crédito en casa con el apoyo de una afición que desea recuperar la sonrisa y, por qué no, seguir soñando con una plaza en la fase de ascenso que a día hoy parece una misión bastante difícil. Vencer permite mantener viva la llama de la esperanza. Prolongar la dinámica negativa supone casi despedirse de ese gran objetivo y es posible que complicarse la vida en la tarea por la continuidad en la categoría de plata.

Con 35 puntos, la prioridad pasa primero para garantizar una permanencia que estará más cerca si los amarillos son capaces de dar un paso al frente. La alineación es una incógnita que se mantiene hasta el último momento debido al proceso febril que sufrían un par de efectivos. Esa situación adversa condiciona la decisión de Gaizka Garitano. Brian Ocampo está disponible tras cumplir sanción federativa por cinco amonestaciones y la principal novedad es el regreso de Suso a la convocatoria una vez recuperado de una lesión muscular.

El talentoso atacante gaditano vuelve después de tres meses sin jugar aunque después de ese largo periodo la lógica indica que empezará en el banquillo y dispondrá de minutos en la segunda parte. El Cádiz CF está obligado a ofrecer una versión solvente que aún no ha mostrado una vez traspasado el ecuador del campeonato. El rival es exigente, formado por jóvenes que despliegan intensidad y calidad. El acierto en las áreas es más necesario que nunca para que el equipo amarillo vuelva a celebrar una victoria que se resiste.

Alineaciones probables

Cádiz CF: Víctor Aznar, Iza Carcelén, Jorge Moreno, Iker Recio, Climent, Moussa Diakité o Joaquín, Ortuño, Antoñito, Brian Ocampo, Dawda o Roger Martí y García Pascual.

Real Sociedad B: Arana, Dadie, Beitia, Kita, Balda, Ibai Aguirre, Carbonell, Mikel Rodríguez, Dani Díaz, Astiazaran y Carrera.

Árbitro: Alejandro Ojaos Valera (comité murciano).

VAR: Carlos del Cerro Grande (comité madrileño).

Estadio: Nuevo Mirandilla.

Hora: 20:30 (LaLiga TV, Movistar, Orange, Dazn).