Posible alineación del Cádiz CF en el partido contra el Granada

El Cádiz CF arrancó tan mal la segunda vuelta de LaLiga Hypermotion que no le queda otro remedio que reaccionar de inmediato para no perder comba no en la contienda por el ascenso directo, algo que parece bastante complicado, sino en la lucha multitudinaria por uno de los puestos (entre el tercero y el sexto) que dan derecho a disputar las eliminatorias el próximo mes de junio.

Tras la derrota (1-0) en el campo del Albacete con una imagen no demasiado positiva, el conjunto amarillo comparece en el estadio Nuevo Mirandilla para enfrentarse al Granada el sábado 24 de enero (a partir de las 21:00 horas) en el duelo andaluz correspondiente a la 23ª jornada que irrumpe con objetivos contrapuestos. Los anfitriones, octavos con 34 puntos, tratan de recuperar la plaza de privilegio que perdieron el pasado fin de semana. Los visitantes, que empataron (0-0) en su feudo ante el Eibar, encadenan seis capítulos sin ganar y andan muy necesitados en la zona de descenso fruto de una pésima temporada. La cita se dirime en medio de un amplio dispositivo de seguridad al haber sido declarada de alto riesgo.

El equipo entrenado por Gaizka Garitano falló en el Carlos Belmonte y si quiere estar arriba en la clasificación debe hacerse fuerte en casa con el apoyo de su afición. Las victorias en los dos últimos compromisos como local (2-0 sobre el Castellón y el más reciente 3-2 frente al Sporting de Gijón) muestran el camino a seguir ya metidos en el segundo y definitivo tramo del campeonato, cuando se incrementa el valor de cada triunfo.

Todo lo que no sea sumar tres puntos en el hogar supone un retroceso. La cuestión es ganar para avanzar sobre todo después de un varapalo. A ello se pone un Cádiz CF que encara su primera cita sin Iuri Tabatadze, lesionado de gravedad en Albacete (rotura del ligamento cruzado de una rodilla) y baja hasta la temporada venidera. Se las tiene que arreglar sin su máximo goleador que ejercía de revulsivo en las segunda partes (sus seis tantos los marcó a partir del minuto 70 y cinco de ellos después de ser suplente).

El georgiano se une a la lista de ausencias de la que forman parte Bojan Kovacevic, Alfred Caicedo, Suso y es posible que Fali aunque el central lleva semanas trabajando con el grupo. La gran novedad es el regreso de Moussa Diakité tras cumplir un partido de sanción. La lógica indica que el maliense recupera su puesto defensivo en la media en la única modificación que se prevé en la alineación. El Cádiz CF tiene previsto entrenarse el sábado por la mañana, el mismo día del encuentro, para dar el último repaso antes de buscar una victoria con la que volver a tomar impulso.

Alineaciones probables

Cádiz CF: Víctor Aznar, Iza Carcelén, Jorge Moreno, Iker Recio, Climent, Moussa Diakité, Ortuño, De la Rosa, Brian Ocampo, Dawda y García Pascual.

Granada CF: Luca Zidane, Óscar, Manu Lama, Williams, Diallo, Sergio Ruiz, Rubén Alcaraz, Alemañ, Álex Sola, Arnáiz y Petit.

Árbitro: Daniel Palencia Caballero (comité vasco).

VAR: José Antonio López Toca (comité cántabro).

Estadio: Nuevo Mirandilla.

Hora: 21:00 (LaLiga TV, Movistar, Orange, Dazn).