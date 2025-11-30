Posible alineación del Cádiz CF en el partido contra el Córdoba

El Cádiz CF se presenta en el terreno del Córdoba el último domingo del mes de noviembre con el firme propósito de poner freno de una vez a la crisis en la que se ha adentrado con tanta profundidad que ya no queda el más mínimo rastro del excelente comienzo de curso. Ya no es posible vivir de las rentas que ha malgastado con un recorrido de seis capítulos consecutivos sin vencer que ha encendido todas las alarmas.

De eso se trata, de ganar, y el Cádiz CF lleva demasiado tiempo sin hacerlo. Con esa urgencia comparece en el Nuevo Arcángel que va aparejada al reto de no descolgarse de la pelea por la fase de ascenso tras pasar de la sexta a la octava después de la dura derrota (1-2) ante la Cultural Leonesa.

El duelo andaluz de la 16ª jornada enfrenta a dos escuadras empatadas a 21 puntos que aspiran a meterse en la contienda por el ascenso. El cuadro verdiblanco regresa a su feudo tras empatar (1-1) en el campo del Granada y aunque acumula tres encuentros sin un triunfo, ha demostrado ir de menos a más en el campeonato. Ha sumado el triple de puntos (9) que los amarillos de los últimos 18.

Ganar para romper la mala dinámica, para poder subir algún puesto… y para no acercarse a la zona de descenso. Sobran las razones para que el Cádiz CF dé por fin un paso al frente que tanto se le resiste. Hay un motivo más a la altura de la importancia del partido: la tranquilidad en un vestuario lleno de dudas.

La tremenda decepción que dejó el varapalo ante la Cultural y las posteriores declaraciones de Gaizka Garitano, que arremetió contra sus futbolistas, abocan a los amarillos a una reacción inmediato para evitar males mayores. El entrenador pide a sus jugadores “energía, ganas y chispa”, señaló en la rueda de prensa previa.

Los amarillos no pueden permitirse un nuevo revés y mucho menos jugar con la desgana con la que se emplearon durante la primera mitad del último encuentro. Están obligados a emplearse a fondo y acertar en sus decisiones, sobre todo en las dos áreas. En definitiva, recuperar la fortaleza en la parcela defensiva y dar con la tecla en ataque, el gran problema.

Se prevé más de un movimiento en la alineación más allá del obligado por la lesión de Suso, baja hasta enero de 2026 debido a una dolencia muscular. El malestar del técnico por el pésimo rendimiento del anterior choque hace pensar en la posibilidad de que realice numerosas variaciones con el foco puesto en la victoria sobre un rival que destaca por su marcado carácter ofensivo. El entrenador guarda la convocatoria hasta el último momento y el once es una incógnita.

Alineaciones probables

Córdoba CF: Iker Álvarez, Carlos Isaac, Xavi Sintes, Álex Martín, Albarrán, Isma Ruiz, Pedro Ortiz, Theo Zidane, Jacobo, Dalisson y Adri Fuentes.

Cádiz CF: Víctor Aznar, Iza Carcelén, Kovacevic, Iker Recio, Climent, Moussa Diakité, Ortuño o Álex Fernández, Diarra, De la Rosa, Brian Ocampo o Efe Aghama y García Pascual.

Árbitro: Arcediano Monescillo (comité castellano-manchego).

Estadio: Bahrain Victorious Nuevo Arcángel.

Hora: 18:30 (LaLiga TV, Movistar, Orange, Dazn).