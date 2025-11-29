El Cádiz CF pierde el octavo puesto y está un punto más cerca del descenso

El desarrollo de la 16ª jornada de LaLiga Hypermotion quedó dividido en tres días entre el viernes 28 y el domingo 30 de noviembre (no hay partido el lunes porque hay Copa del Rey entre semana). Al Cádiz CF le toca saltar al césped en el tercer turno para enfrentarse al Córdoba en el Bahrain Victorious Nuevo Arcángel (18:30) mientras sólo quedan otros partidos, el que disputan a la misma hora el Mirandés y la Real Sociedad B y el que juegan a partir de las 21:00 el Castellón y la Unión Deportiva Las Palmas.

El conjunto amarillo ocupaba la octava posición con 21 puntos antes del comienzo del capítulo 16, a uno de la zona de fase de ascenso y con cuatro de ventaja sobre el descenso. Tras los resultados que se dieron el viernes y el sábado, el equipo entrenado por Gaizka Garitano no tiene otro remedio que obtener un marcador positivo para no seguir complicándose la vida.

El Cádiz CF se acostó el sábado ubicado en el noveno tras ser superado en la clasificación por el Ceuta, que durmió en el sexto con 24 después de doblegar (1-0) al Burgos con un gol del ex cadista José Joaquín Matos.

Si no gana en Córdoba, el noveno escalón será el más alto que pueda ocupar el cuadro gaditano, aunque aún puede bajar alguno más en función de lo que hagan otros rivales que andan al acecho. Si pierde, será rebasado por el Sporting de Gijón, que también acredita 21 puntos después de empatar (1-1) en casa frente al Andorra.

Más allá de que acabe la jornada en una posición u otra, la necesidad del Cádiz CF pasa por esquivar un acercamiento a la zona de descenso. Antes del fin de semana, poseía una margen de cuatro puntos sobre la 19ª plaza. La renta ahora es de sólo tres puntos (el Andorra abre la zona de descenso con 18) y puede ser más corta si el domingo no salen bien las cosas ni en Córdoba ni en otros campos de la categoría de plata. En el mejor de los casos, puede dar el salto al puesto.

16ª jornada de Liga

Viernes 28 de noviembre

Sporting de Gijón 1 - Andorra 1

Sábado 29

Ceuta 1 - Burgos 0

Cultural Leonesa 0 - Granada 1

Albacete 0 - Deportivo 2

Almería 0 - Huesca 0

Real Valladolid - Málaga (21:00)

Domingo 30

Real Zaragoza - Leganés (14:00)

Racing de Santander - Eibar (16:15)

Mirandés - Real Sociedad B (18:30)

Córdoba - Cádiz CF (18:30)

Castellón - UD Las Palmas (21:00)