Un árbitro muy conocido por el Cádiz CF para el partido contra el Córdoba

El encuentro entre el Córdoba y el Cádiz CF correspondiente a la 16ª jornada de LaLiga Hypermotion ya cuenta con asignación arbitral anunciada el sábado 29 de noviembre, un día antes del compromiso que tiene como escenario el estadio Bahrain Victorious Nuevo Arcángel.

El colegiado que ha recibido el encargo de dirigir el duelo andaluz entre verdiblancos y amarillo es Dámaso Arcediano Monescillo (41 años), perteneciente al comité castellano-manchego. Es un clásico en los partidos del Cádiz CF, al que lleva pitando desde hace tres lustros desde la primera vez en octubre de 2010 en Segunda División B.

Desde entonces, son 17 los encuentros que el colegiado de Puertollano ha arbitrado al cuadro gaditano y de ahora es el número 18, casi todos en la categoría de plata. El balance es de ocho victorias, media docena de empates y tres derrotas. El antecedente más reciente es de esta misma temporada 2025-26 en la visita al campo de la Unión Deportiva Las Palmas (octavo capítulo del campeonato) que supuso la primera derrote del presente curso (1-0).

Con el envite que se disputa en territorio cordobés, es la segunda vez que el manchego pita al Cádiz CF esta temporada. El responsable del VAR para este partido es Raúl González Francés (37 años), integrante del comité canario.