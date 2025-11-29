El delantero Dómina puede llegar al Cádiz CF con una sanción

El Cádiz CF trata de paliar sus problemas en ataque (le cuesta marcar gol) con un fichaje que ya tiene cerrado para el mercado de invierno de la temporada 2025-26. Jerónimo Dómina (20 años) se ha comprometido con los amarillos por un máximo de cuatro campañas y media una vez que el próximo 31 de diciembre (en el plazo de un mes) acaba contrato con la Unión de Santa Fe, su actual escuadra.

El ariete ya ha pasado el pertinente reconocimiento médico en la capital gaditana tras viajar desde Argentina, donde se ha formado como futbolista. Es internacional sub'20 con su país.

La llegada del delantero al Cádiz CF no está exenta de polémica. En Argentina, el diario Uno Santa Fe informa de que la Unión Santa Fe está estudiando la posibilidad de imponer una sanción a Dómina por desplazarse hasta España sin autorización.

Una vez que el punta ha superado las pruebas médicas y se ha vinculado con su nuevo club, se podrá poder a las órdenes de Gaizka Garitano a partir del 2 de enero, justo en la apertura del mercado invernal, con la opción de debutar de manera oficial en el primer partido del Cádiz CF de 2026 que será en Riazor frente al Deportivo de La Coruña en la penúltima jornada de la primera vuelta.

Dómina tenía decidido no renovar con su equipo en Argentina y entre las ofertas que tenía encima de la mesa se decantó por la que propuso el Cádiz CF. La Unión Santa Fe recibirá en torno a 400.000 euros por los derechos de formación del jugador, considerado como una promesa del fútbol argentino.

El delantero no participa en un partido oficial desde el pasado mes de julio cuando fue apartado por su club al negarse a renovar, aunque siguió entrenando a la espera de un cambio de aires que está a punto de producirse. Duante los últimos meses, Dómina ha despertado el interés de equipos de Estados Unidos, México, Inglaterra y España. El Valladolid y el Burgos se fijaron en él pero finalmente el Cádiz CF se movió con celeridad para cerrar su fichaje. Un cambio de agencia de representación fue clave para concretar su salto al fútbol europeo y en concreto al balompié español.

El Cádiz CF dispone de tres licencias profesionales sin ocupar aunque Dómina, al ser menor de 23 años, podría tener ficha del filial.