Homenaje a dos jugadores brasileños que fichó el Atlético de Madrid tras destacar en el Trofeo Carranza

La Unión Internacional de Peñas del Atlético de Madrid homenajeará este domingo 30 de noviembre en Majadahonda (Madrid) a dos de las leyendas del club, los brasileños Luiz Pereira y Joao Leivinha, en el año que se cumple el 50 aniversario de su fichaje después de darse a conocer en el estadio del Cádiz CF.

Joao y Luiz, afincado en Madrid desde hace años y habitual en el palco en los partidos del Metropolitano, son dos iconos en la historia rojiblanca y representan junto a otros jugadores, entrenadores y directivos, parte de una década, la de los setenta, que está entre las mejores de la historia del Atlético de Madrid.

Internacionales los dos, llegaron a España procedentes del Palmeiras de su país y fueron fichados por el Atlético tras ganar en Cádiz el Trofeo Ramón de Carranza en 1975, cuando el equipo brasileño se impuso (3-1) en la final al Real Madrid en en el torneo amistoso que entonces tenía un formato cuadrangular

Luiz, aparte de por su gran calidad y frialdad a la hora de sacar el balón jugado desde la defensa -lo hacía riéndose- y de poner a su entonces entrenador, Luis Aragonés, muy nervioso, figura entre los iconos robiblancos por un collar verde de bolitas que llevaba en el cuello cuando jugaba o por cambiar sus pantalones con un jugador del Nantes tras un partido de la entonces Copa de Europa en el Vicente Calderón.

Pereira, nacido en Bahía de Juazeiro, en el estado de Bahía, el 21 de junio de 1949, sumó con los colchoneros la Copa del Rey de 1976 y la Liga de 1976-77. Vistió de rojiblanco en 143 encuentros oficiales, en los que marcó 14 goles.

Joao, por su parte, fue un delantero de la extraordinaria calidad e inventor de un regate que le hizo famoso: la "bicicleta".

"Pasaba el pie derecho por la pelota y después salía por la izquierda. En España no lo conocían mucho, pero luego se convirtió en una cosa más común y la defensa sabía por dónde iba. Intenté hacerla por otro lado, pero no lo conseguía. Parece que es un don natural que la persona tiene y no sirve querer cambiarlo", recordaba en 2016 en una entrevista con la Agencia Efe en Brasil.

El brasileño, que también destacó por su excelso remate de cabeza, una cualidad que, según dijo, le daba más potencia a su juego, entró por la puerta grande del Vicente Calderón al marcar tres tantos a la UD Salamanca en la que el portero era el argentino Jorge D´Alessandro, quien posteriormente entrenaría al Atleti.

Leiva, nacido el 11 de septiembre de 1949 en Sao Paulo, estuvo desde 1975 a 1979 en el Atlético de Madrid, casi los mismos que su compatriota y compañero de homenaje de este domingo.