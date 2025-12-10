El portero que salvó al Racing ante el Cádiz CF, de baja tras lesionarse en el Nuevo Mirandilla

Una de las claves de la derrota del Cádiz CF en el encuentro en casa ante el Racing de Santander fue la gran actuación del portero del conjunto cántabro. Salvò a su equipo con buenas paradas pero tuvo la mala suerte de sufrir una lesión que le impedirá jugar en las últimas citas de 2025.

El guardameta navarro del Real Racing Club, Jokin Ezkieta, estará de baja por una lesión muscular en su hombro derecho en el encuentro del pasado domingo frente al Cádiz (2-3).

El portero verdiblanco podría perderse los partidos que quedan este mes: Leganés y Huesca en LaLiga Hypermotion y Villarreal en la Copa del Rey.

A pesar de que pudo terminar el encuentro disputado en la capital gaditana, el guardameta acabó con mucho dolor y fue sometido a pruebas de imagen, las cuales confirmaron la exploración inicial realizada sobre el césped por el cuerpo médico del Racing, según ha informado el club en un comunicado.

Esta dolencia ha impedido a Jokin Ezkieta participar en los dos últimos entrenamientos realizados por el conjunto verdiblanco.