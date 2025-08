Pendientes de los jugones del Cádiz CF

El Cádiz CF desarrolló el martes 5 de agosto el segundo entrenamiento de la semana en la instalaciones de la Ciudad Deportiva de El Rosal (Puerto Real). El objetivo es llegar en buenas condiciones al inicio de la Liga y para ello aún dispone de varias sesiones y dos encuentros amistosos frente Al-Ettifaq y al Córdoba. El cuadro verdiblanco será el rival en el Trofeo Carranza.

Hay dos futbolistas que están llamados a marcar diferencias en el conjunto amarillo por su cuestionable calidad. Ya lo hizo la pasada campaña Javier Ontiveros y a él se une Suso para el nuevo curso. Dos artistas del balón que pueden dar muchas alegrías cada fin de semana.

El torneo de la regularidad arranca en menos de dos semanas y la duda ahora mismo es si Ontiveros y Suso llegarán a tiempo a la cita programada para el domingo 17 de agosto. En esa fecha tan señalada en el calendario, el Cádiz CF alza el telón con el partido contra el Mirandés en el estadio Nuevo Mirandilla. No hay mejor manera de empezar que con una victoria en casa.

En el cuerpo técnico están muy pendientes de los dos jugones. Ni Ontiveros ni Suso han podido trabajar con normalidad durante toda la pretemporada. El marbellí arrastraba problemas físicos de la pasada campaña que le ha llevado a tener un plan específico durante el verano. Sólo ha participado en un amistoso (casi toda la primera parte en el ensayo contra el Al-Sadd) y por tanto no lleva el mismo ritmo que otros compañeros que sí acumulan más minutos. Los dos amistosos que se juegan esta semana le pueden servir para afinar su puesta a punto. A día de hoy, no se puede asegurar que vaya a estar a tope para el envite de la jornada inaugural. Si no está ara ser titular, podría esperar turno en el banquillo. El malagueño se entrenó con normalidad el martes a tenor de la imágenes que el club colgó en sus canales oficiales.

En el caso de Suso, se reincorporó al grupo el lunes tras haber dejado atrás unas molestias musculares que habían frenado su marcha. Tras jugar en los amistosos contra el Barbate y el Leiria, se perdió los cuatro siguientes y su disponibilidad para el estreno liguero la irá marcando su estado. Lleva retraso en su puesta a punto tras más de dos semanas de parón. La pregunta es si estará en condiciones de jugar ante el Mirandés y cuánto tiempo en el caso de que pueda hacerlo.