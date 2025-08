Las dos posiciones más débiles del Cádiz CF

El Cádiz CF avanza en la pretemporada con una plantilla construida en un alto porcentaje, a falta de algunos retoques y pendiente de algún traspaso que obligase a cubrir las bajas que se produzcan en ese apartado.

La idea de la dirección deportiva es disponer de dos futbolistas por posición, con la salvedad de las dos plazas del centro del campo, cubiertas con cinco inquilinos: Moussa Diakité, Álex Fernández, Sergio Ortuño, Joaquín González y Yussi Diarra. El lateral izquierdo

La entidad cadista acumula ocho fichajes pero es posible que no se queden todos. Tiene hueco en la plantilla Alfred Caicedo, Joaquín G., Ortuño, Diarra, Suso y Álvaro García Pascual y no es fácil que se queden David García e Isaac Obeng.

Las nuevas incorraciones que puedan producirse están condicionadas por la salida de los descartes (José Antonio Caro, Rubén Alcaraz, Fede San Emeterio, Gonzalo Escalante y Rubén Sobrino) y por una o dos ventas.

La pretemporada llega a la recta final pero el club aún tiene margen de tiempo para completar la plantilla. Las posiciones más débiles en este momento son el centro de la defensa y el extremo derecho. El eje de la zaga cuenta con dos titulares fijos como son Bojan Kovacevic y Víctor Chust, pero el nivel baja con la segunda unidad compuesta por Fali e Iker Recio. Se pudo comprobar en el reciente amistoso contra el Ceuta disputado en Sanlúcar de Barrameda. Si además se marcha Chust, en teoría tendría que aterrizar un futbolista con galones para formar parte del once inicial.

El extremo derecho es una incógnita. Gaizka Garitano pidió en enero un jugador para cubrir esa banda tras la salida de Iván Alejo pero el club no atendió esa solicitud. Suso derrocha talento pero no parece que tenga capacidad para subir y bajar la banda de manera constante. Con Obeng existe la duda de si está preparado para dar el salto a la categoria de plata con un recorrido casi en exclusiva en Segunda Federación. Está la opción de De la Rosa aunque el rol de titular quizás le quede largo. Yussi Diarra se puede mover en esa posición, pero no es un extremo puro.

La plaza de extremo derecho queda coja a falta de menos de dos semanas para el comienzo del campeonato. En la delantera, la situación está pendiente de la más que posible venta de Chris Ramos. El club debe tomar la decisión definitiva para el lateral izquierdo, con Raúl Pereira con muchas opciones de quedarse para competir por el puesto con Mario Climent.