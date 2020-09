La tarea aún pendiente del Cádiz CF en la última semana de mercado

Una semana le queda al Cádiz CF para terminar de construir la plantilla que buscará la permanencia en Primera División. El mercado cierra a última hora de la noche del 5 de octubre (el próximo lunes) y hasta entonces tiene de margen el club para ultimar las bajas y las altas. Mucho o poco tiempo, según se mire.

Muchos asuntos aún que resolver tiene la dirección deportiva, al mando de Óscar Arias, para perfilar el plantel.

A falta de pocos días, el Cádiz CF tiene en nómina a 32 futbolistas y sólo 25 pueden disponer de licencia profesional. Un quebradero de cabeza que se prolonga durante todo el periodo estival de fichajes. A la espera de más caras nuevas, de momento afronta los partidos con el bloque que estaba en Segunda A.

El club ya está inmerso en una carrera contra el reloj que tiene fecha de caducidad. Hay ocho jugadores que no entran en los planes en ningún caso: David Carmona, Jean Pierre Rhyner, Sergio González, Edu Ramos, José Manuel Jurado, Gaspar Panadero, David Querol y Djordje Jovanovic. Luismi Quezada se queda en el Cádiz CF pero sin ficha al sufrir una lesión de larga duración. Kike Carrasco, fichado procedente del Extremadura, forma parte del filial.

El club con sede en el estadio Carranza es el que más excedente de plantilla tiene en Primera División. Casi todos los equipos están afectados por el mismo problema, pero ninguno llega al nivel del Cádiz CF. Y el entrenador, Álvaro Cervera, dice con claridad que hay deficiencias que espera que se corroja con la llegada de jugadores.

El mercado se ha movido poco pero en las oficinas del Carranza esperan que esta semana se acelere todo a nivel general y también en el caso del equipo amarillo. La intención de la entidad cadista es que cambien de destino los jugadores que sobran. Aunque se vayan, aún quedarán 24 futbolistas en la plantilla, por lo que sólo habría hueco para una incorporación.

Eso supone que tiene que haber salidas más allá de las ocho mencionadas para que el club tenga la posibilidad de acometer varios fichajes.

El Cádiz CF pretende reforzar todas las posiciones, pero una cosa es querer y otra es poder. Llegará hasta dónde le permita el número de fichas libres. De hecho, de momento no ha podido inscribir a Jeremías Ledesma, Nano Mesa y Álvaro Giménez porque no tienen sitio que sí ocupan otros que a día de hoy dispone de dorsal aunque saben que, salvo giro inesperado, no van a tener minutos. Son los casos de Rhyner (19) y Sergio González (23).

Uno o dos defensas centrales (dependería de la posible marcha de Fali), un lateral izquierdo (ahora mismo sólo está Espino), uno o dos centrocampistas, un extremo y un delantero. Es el objetivo tan ambicioso como improbable a día de hoy. Tendrían que producirse numerosas salidas (entre los 24, entre ellas algún traspaso) y que fructificasen las operaciones de aterrizaje.

El Cádiz CF llegó a encontrarse con más de 40 jugadores en sus filas en verano. Se marcharon Sergio Sánchez, Brian Oliván, Caye Quintana, Dani Sotres, David Mayoral, Matos, Javi Navarro y Dani Romera. Pero sobran más.