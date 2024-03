Pellegrino explica en qué debe mejorar el Cádiz CF para tener opciones ante el Atlético de Madrid

El entrenador del Cádiz CF, Mauricio Pellegrino, ofreció el viernes 8 de marzo la rueda de prensa previa al partido contra el Atlético de Madrid de la 28ª jornada de Liga que se disputa el sábado en el estadio Nuevo Mirandilla. No eludió la dificultad del envite pero se mostró ilusionado con la posibilidad de obtener un buen resultado ante uno de los rivales más fuertes del campeonato.

El técnico comentó que durante la semana "hemos trabajado bien sabiendo de la importancia de cada partido". En el caso del encuentro más inmediato, resaltó que ahora "tenemos enfrente un rival de jerarquía y nosotros queremos dar otro paso adelante. Tenemos que rendir de la mejor manera posible para tener oportunidad en el partido".

El entrenador cuenta con todos los jugadores que tienen ficha salvo Roger Martí. Confirmó que Zaldua (con molestias en una rodilla la semana pasada) y Fali van concentrados con el equipo. El central se ejercitó con normalidad esta semana tras dejar atrás una pequeña lesión muscular.

La victoria es una necesidad en la lucha por la permanencia. Pellegrino se agarra a la imagen ofrecida en los dos últimos encuentros para poder dar un paso más. "Queremos transmitir las sensaciones de los últimos partidos, la gente (en referencia a la afición) se fue cantando que 'sí podemos' porque el equipo así lo mostró, la gente sintió eso. Queremos seguir la senda de los últimos partidos que los terminamos con mucha fortaleza".

Preguntado si la granizada caída en Vallecas perjudicó al Cádiz CF, el técnico no quiso entrar en el terreno de las especulaciones. "Eso es la cuenta de la la abuela". Tras la interrupción por la fuerte lluvia, el Rayo entró mejor y "nos faltó algo más, por ello y buscamos frescura arriba. En la primera parte tuvimos oportunidades y tenemos que mejorar nivel de efectividad. Si seguimos así vamos a tener otra posibilidad. Pellegrino dio una de las claves: mejorar la efectividad en el remate.

El entrenador del conjunto amarillo no se adentró en la posibilidad de un cambio de dibujo táctico ante la entidad del Atlético de Madrid. Lo que sí hizo fue alabar la evolución del cuadro rojiblanco, que en la última década "ha estado cerca del Real Madrid y el Barcelona". El Atlético "es un uno de los grandes equipos del fútbol español y a nivel europeo, es ese el gran mérito en el proceso del Cholo (Simeone) y el Atlético de Madrid".

El preparador cadista tiene claro que "nosotros debemos centrarnos en lo que tenemos que hacer, que es tener gran concentración ante un rival que es fuerte en la dos áreas y que necesitan mucho para hacer daño".

Las opciones del Cádiz CF de poder doblegar a su adversario pasan por "mejorar en aspectos defensivos y mejorar a nivel ofensivo, que los hombres de arriba puedan tener precisión". Se trata, por resumir, de "competir bien". El técnico aseguró que "estamos con ilusión por medirnos a uno de los grandes del fútbol español".

Pellegrino no escondió la compleja realidad de un equipo que no gana aunque sigue con vida. "Es difícil predecir el futuro. Hemos merecido ganar los dos últimos partidos, los jugadores han sentido que se puede ganar, no han perdido la ilusión pese a la adversidad. Si seguimos en esta línea vamos a tener más opciones", anunció el inquilino del banquillo.

El técnico destacó que en el plano físico "hemos mejorado mucho, sobre todo cómo hemos terminado los partidos con energía, se vio ante el Celta y el Rayo, también tiene que ver con la necesidad que tenemos. Veo al equipo entero".