Los peligrosos síntomas del Cádiz CF: jugadores cabizbajos, reproches...

El desmoronamiento del Cádiz CF está a la vista de todos. La visita al campo de Eibar pasó de ser una oportunidad para reaccionar a reflejar la autodestrucción de un equipo que empieza a flirtear con una zona de descenso a la que se acerca poco a poco arrastrado por la fuerte corriente de la derrota.

La derrota (3-1) en el Estadio Municipal de Ipurura la noche del pasado domingo 1 de marzo fue grave porque contribuyó aún más al derrumbe del conjunto amarillo peor fue aún peor la forma de perder que deja traslucir un marejada en el fondo.

El Cádiz CF se desenvolvía de manera decente hasta que pasada la media hora cometió un penalti absurdo (y es posible que inexistente) que condicionó el desarrollo del partido. Pese a colocarse por debajo en el marcador, disponía de una hora para responder pero en lugar de reaccionar se hundió y demostró por qué nunca remonta un tanto en contra.

El Cádiz CF tan frágil que es incapaz de levantarse ante cualquier error. Basta un fallo para que todo se vaya al garete y salgan a relucir las carencias. En el plano estrictamente futbolístico, el equipo fracasó a todas luces. Necesitaba la victoria pero sólo hizo un disparo a puerta, uno, en más de 90 minutos. El único tiro en la dirección correcta fue en el 89 con el gol estéril que marcó Brian Ocampo para el definitivo 3-1.

Sin ataque no hay posibililidad de nada y con una defensa blandengue ni siquiera existe la opción de un empate. El equipo falla en todas las líneas. Es un equipo plano, sin calidad ni argumentos en la faceta ofensiva que no desprende la sensación de poder ganar.

Pero más allás de sus evidentes limitaciones, sobre el césped se vieron gestos que reflejaron los nervios ante una situación bastante complicada. Reproches entre compañeros, jugadores cabizbajos con la mirada perdida, enfado al ser sustituido como Álvaro García Pascual...

La falta de resultados positivos genera intranquilidad en el vestuario. Los jugadores son conscientes de que no están dando la talla y siguen sin dar con la tecla de una victoria que se resiste. Son siete partidos seguidos sin ganar con peligrosos síntomas que convierten al Cádiz CF en candidato al descenso.