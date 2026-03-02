La crisis del Cádiz CF retrata al presidente y al director deportivo

El Cádiz CF se hunde sin un flotador al que aferrarse. Mal, muy mal hay que hacerlo para encadenar media docena de derrotas con un empate entre medias que componen un pauparréimo balance que a su vez provoca un estancamiento con consecuencias directas en el devenir de la temporada 2025-26.

El Cádiz CF es el peor equipo de la segunda vuelta después de los siete capítulos escritos con renglones torcidos una vez traspasado el ecuador del campeonato. Con solo punto de 21 posibles y una imagen decadente, se ha despedido del objetivo de la fase de ascenso y ahora tiene que centrarse en la dura contienda por la permanencia.

Hace justo un año, en la misma jornada 28 como ahora, el cuadro gaditano ocupaba la undécima posición y llevaba 38 puntos, tres más que en la actualidad, estaba a nueve de la sexta plaza y disponía de un margen de siete sobre la zona de descenso. En el club ya tenían asumido entonces que sólo podían pugnar por la salvación.

La situación en el curso 2025-26 es peor que la de hace una temporada poque ahora reside en el puesto 13, está a diez puntos de la fase de ascenso y la diferencia sobre el descenso sólo es de cinco. Es decir, está obligado a apretar los dientes para conservar su licencia en la categoría de plata.

El Cádiz CF afronta la recta final del torneo liguero en medio del fiasco que supone haberse quedado descolgado de la misión más ambiciosa y con el peligro de caer a Primera Federación. La ilusión se ha evaporado y no queda otro remedio que hacer la tarea mínima para evitar un cataclismo. El desengaño de la afición se evidente.

El complicado horizonte al que se enfrenta el equipo amariillo contrasta con las declaraciones realizadas en su momento por el presidente como por el director deportivo.

Sin olvidar que la prioridad absoluta era llegar a los 50-52 puntos que en teoría otorgan la continuidad en Segunda, Manuel Vizcaíno dijo en la Cope el pasado mes de de noviembre que "con la plantilla que tenemos deberíamos esta luchando por el play-off de ascenso".

Juan Cala dijo a principios de febrero, en el balance del mercado invernal, que "tenemos un proyecto ambicioso y seguimos pensando en el play-off” pese a que el equipo ya había entrado en la mala racha que a día de hoy sigue vigente sin que nadie pueda precisar la fecha de caducidad.

Tanto el presidente como el director deportivo quedan retratados con sus palabras salvo una reacción milagrosa que en este momento no se atisba de ninguna manera. La realidad coloca al Cádiz CF en la mediocridad y la responsabilidad, más allá del cuerpo técnico y los futbolistas, es de los que toman las decisiones en los despachos.