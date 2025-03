Uno de los peligros del próximo rival del Cádiz CF

El Granada cuenta con una buena plantilla que será la que ofrezca toda la resistencia posible al Cádiz CF este domingo 16 de marzo, a las 18:30 horas, en el estadio Nuevo Mirandilla. Una cita en la que los amarillos y rojiblancos quieren dar rienda suelta a su último marcador. En el equipo granadino juega un futbolista interesante de nombre impronunciable. Se trata de Tsitaishvili.

El pasado 26 de julio el Granada CF anunció la llegada de Giorgi Tsitaishvili, un jugador desconocido en España pero que contaba con la vitola de haber jugado la Eurocopa 2024 con Georgia. El extremo, que se encuentra cedido en el club rojiblanco por el Dinamo de Kiev, ofreció buena imagen en su debut ante la afición granadina en el partido de presentación correspondiente al Trofeo Ciudad de Granada ante el Al-Wehda Club.

Pero el inicio del curso no fue bueno con Guillermo Abascal a la cabeza y no destacó especialmente. Se le vieron detalles de calidad y buen golpeo de balón, pero su irregularidad en el juego le hizo ser uno más. Pese a todo, participó en el empate a uno en el duelo en Elche tras botar un córner que tocó en el primer palo Ignasi Miquel para que rematara en boca de gol Uzuni, jugadores ambos que ya no forman del plantel rojiblanco.

Su estreno como goleador se dio en la séptima fecha del campeonato ante el Burgos en una contra que supuso el 0-1 en El Plantío. Pero, a partir de ahí, el futbolista zurdo al que le gusta jugar a pierna cambiada, no ofreció el rendimiento que se esperaba de él. Y eso que ha tenido la confianza de los dos técnicos que se han sentado en el banquillo del Granada CF. De hecho, tan sólo se ha perdido cuatro citas en los 30 partidos que se llevan celebrados, tres por ser convocado por su selección y uno por molestias físicas a la vuelta de una de las ventanas FIFA.

Y es que Tsitaishvili es un asiduo en las convocatorias del combinado georgiano y, salvo que suceda algo anómalo, se perderá la próxima cita que su equipo jugará en el Estadio Nuevo Los Cármenes ante el Real Oviedo el sábado 22 de marzo. Una baja, si se confirma, que llega en un mal momento para los intereses de Fran Escribá y su equipo debido a su buen estado de forma pues en las últimas seis jornadas suma tres goles y una asistencia, la tercera del curso, siendo la segunda que dio ante el Eibar en un saque de esquina que botó Pablo Insua para empatar el envite en Ipurua con un jugador menos.

Aunque ha jugado casi siempre en la derecha, en ocasiones se le ha visto en la izquierda, casi siempre como lateral donde sus fundamentos defensivos dejaron claro que no es su posición. Habituado a buscar su pierna dominante cuando recibe abierto en el flanco diestro, se le achacaba haber desperdiciado varias ocasiones por no tocar el cuero con la derecha, algo de lo que se desquitó el pasado domingo ante el Racing de Ferrol con su cuarto gol en la presente campaña.

Previamente a la cita ante los gallegos, en la que dio su tercera asistencia tras un saque de esquina que remató Manu Lama, sumó dos tantos más. Hizo el 0-2 en Elda en una contra y el 2-0 frente al Real Zaragoza tras una sensacional jugada por la banda derecha de Lucas Boyé que finalmente no sirvió para sumar los tres puntos, al encajar los rojiblancos dos goles en el descuento.

Pero su cuenta goleadora podría ser más amplia de no ser por la mala suerte que ha tenido en cuatro duelos anteriores. Y es que es el futbolista del Granada CF que más disparos al palo ha realizado. Ante el Albacete, en el estreno liguero, el Cádiz CF, el Sporting de Gijón y el Huesca estuvo cerca de celebrar un gol, pero la madera se interpuso en su disparo. El que fuera campeón del Mundial sub 20 con Georgia, ha sido 23 veces titular pero sólo ha completado los 90 minutos más sus descuentos en cuatro partidos, siendo cambiado en 22 ocasiones para un total de 1.856 minutos. A ellos hay que sumar 147 más al haber participado en los tres de Copa del Rey.

'Gio', como se le conoce en la plantilla, cuenta con cuatro amarillas por lo que si finalmente es convocado por su selección, no estaría mal que frente al Cádiz CF vea su quinta amarilla para limpiarse en la siguiente jornada en la que no actuaría frente al cuadro ovetense, pues la competición en Segunda División no se detiene por los compromisos internacionales.