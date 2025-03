¿Qué le sucede al próximo rival del Cádiz CF?

Ante la presencia de Sophia Yang, la presidenta del club, que acudió de nuevo al Estadio de Los Cármenes para presenciar un partido del primer equipo, el Granada CF sacó adelante ante el Racing de Ferrol un partido con un ambiente enrarecido. La pobre entrada registrada no es más que el hartazgo de una afición que no confía en el proyecto (si es que lo hay) de los actuales gestores, que tiene muchas dudas de los jugadores y de Fran Escribá, y que no ve al equipo de sus amores como un serio aspirante a ascender. Pero lo cierto es que la Segunda División es tan complicada que la dinámica puede cambiar en cualquier momento para bien. No es algo descartable aunque, a día de hoy, muchos lo dudan. Este es el ambiente en el próximo rival del Cádiz CF.

La cita ante los gallegos dejó clara que no hay comunión entres los principales elementos del club: los dirigentes, los jugadores y los seguidores. A los primeros se les pidió que dimitieran; a los segundos se les pitó en varias fases del choque y también de manera individualizada. Y los terceros fallaron cuando más se les necesitaba. Luego llegarán los golpes de pecho de granadinismo, un clásico por estos lares, pero es el momento de apoyar por mucho que no se esté contento con la trayectoria. De poco sirve no acudir, pitar durante el partido (antes y después sí) y abandonar al equipo cuando aún hay opciones de todo. Porque el fútbol es tan indescifrable que quién sabe si, venciendo al Cádiz CF, y ante los duelos directos que existen la próxima jornada como el Real Oviedo-Elche, el Huesca-Levante o la complicada salida del Mirandés a Elda, se recortan más puntos y los rojiblancos se meten de lleno en la pelea por el play off. Los hay que ven el vaso medio vacía pero...¿y si se viera medio lleno?

El más claro ejemplo de la fractura que existe y también de la escasa coherencia, fue la entrada de Ricard al terreno de juego. El lateral catalán fue pitado por su absurda expulsión en Huesca. Un grave error del que pidió perdón. Cuando pisó el verde fue pitado pero al poco de ingresar realizó una gran acción personal, con sombrero incluido en el área, y gran parte de esos mismos que pitaban, alabaron su jugada. Además, cuando terminó el choque por primera vez los jugadores no acudieron a la Grada de Animación a saludarles. Una costumbre que nadie ha entendido a lo largo del curso porque ese pequeño sector no es el único que anima por mucho que lleve la voz cantante. Pero claro, si en Córdoba se les insultó, con calificativos como perros, mercenarios y demás lindezas, pocas ganas debe haber en el vestuario para acudir a una zona así. Es totalmente entendible porque no siempre la afición es soberana. Cuando se insulta se pierde toda legitimación y razón y los jugadores no dejan de ser personas.

El duelo ante el cuadro gallego permitió a Reinier volver a la titularidad. Posiblemente, en el sitio que más le gusta, con libertad en la mediapunta, pero al carioca apenas se le vio. El jugador cedido por el Real Madrid se mostró demasiado indolente, con poca participación, con escasa asociación con sus compañeros y físicamente muy por debajo del nivel exigido. Está desaprovechando una gran oportunidad de reivindicarse porque minutos y oportunidades está teniendo (ha gozado de minutos en 22 partidos), pero no termina de ser diferencial.

La aparición

Por fin apareció de nuevo Sophia Yang por el palco de Los Cármenes. La presidenta del Granada CF ya estuvo en el duelo de la Copa de la Reina del femenino y el domingo en la Ciudad Deportiva viendo el envite de la Liga F del cuadro de Arturo Ruiz frente al Athletic Club. Pudo escuchar cánticos contra la actual propiedad junto a su adjunto a la presidencia, Javier Aranguren, y el director general y también consejero Alfredo García. No estaría mal que tome la costumbre de acudir cada partido en casa. El no tener a la máxima responsable (si es que lo es a la hora de tomar decisiones) normalizaría un tanto su relación con la masa social. Porque ya que dé una rueda de prensa para comentar la actualidad y exponerse a los medios de comunicación quizá sea demasiado pedir. La última vez que lo hizo fue para presentar a Matteo Tognozzi y el italiano ya no forma parte del club.