Qué pasa con los pivotes 'desaparecidos' en los dos últimos amistosos

A falta de información por parte del club, en los dos últimos amistoso se han ausentado hasta cuatro centrocampistas que, en teoría, deben tener un papel importante en el Cádiz CF. Contra el Blackpool inglés, el pasado 19 de julio, fue la última vez que se vio en el terreno de juego en un mismo amistoso a Rubén Alcaraz, Kouamé, Gonzalo Escalante y Tomás Alarcón. Desde entonces, un rato Alarcón contra el Córdoba y lo mismo Escalante frente al Atlético Sanluqueño. ambos en el '3 en 1' de Sanlúcar de Barrameda.

La ausencia de estos jugadores está siendo un problema para Paco López porque, en teoría, de ese bloque de cuatro jugadores debe salir la pareja titular siempre que el técnico se decante por el doble pivote. En Chiclana se pudo ver a algunos de ellos vestidos de calle, por lo que se supone que son problemas físicos la causa de su inactividad.

En los últimos ensayos ha sido habitual ver a Bastida con muchos minutos cuando no está claro que el chiclanero vaya a tener un sitio en la plantilla profesional. Es más, contra el Recreativo de Huelva resultó muy llamativo que el juvenil Raúl López tuvieran tanto protagonismo a esta altura de pretemporada. El hijo del mítico ex lateral izquierdo del Cádiz CF no desentonó -incluso fue de los destacados-, pero no es normal esa carga de minutos si los profesionales de su posición no están con problemas físicos.

De todos los ausentes, Alcaraz es la principal referencia y la pieza sobre la que debe moverse el equipo de Paco López. El catalán es un hombre fundamental en el centro del campo y se atoja clave dar con su mejor pareja o mejores acompañantes si el preparador dibuja un trivote. También Gonzalo Escalante debería estar en la terna con Kouamé, aunque no está claro que el primero de ellos tenga dorsal más allá del próximo 30 de agosto, cuando cierra el mercado veraniego.

Kouamé, que tiene contrato hasta 2026, es otra decisión en manos de Paco López. El pivote, en condiciones normales, debería ser muy válido en la categoría de plata pero realmente eso debe ir de la mano del convencimiento del valenciano. Kouamé viene de una lesión en la parte final de la pasada temporada.

Y el caso de Tomás Alarcón -del que tampoco se sabe nada de su ausencia en los dos últimos amistosos- ha girado algo porque al técnico del Cádiz CF le gusta lo que viene dando el chileno en la presente pretemporada, de ahí a que se haya despertado la posibilidad de que tuviera sitio en la plantilla.

Pero por el momento ninguno de ellos viene jugando y son canteranos y Álex Fernández -fuera de su posición natural- los que están cubriendo el expediente con sensaciones colectivas que no invitan al optimismo a menos de dos semanas para que se levante el telón a la liga.