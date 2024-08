Lesión de Pejiño, el deseado por el Cádiz CF

La UD Las Palmas venció por 2-1 al equipo de Arabia Saudí Al Shabab, lo que supone su primer triunfo de la pretemporada, con buenos minutos de su reciente fichaje Adnan Januzag, autor de uno de los goles, aunque perdió al extremo Pejiño por una lesión muscular. El ex de la cantera del Cádiz CF tiene opciones de recalar en el conjunto gaditano si no siguiera en Canarias.

Precisamente Januzag tuvo que sustituir en el minuto 24 de la primera parte al jugador barbateño, quien sufrió un pinchazo en la pierna izquierda mientras iniciaba una carrera por la banda derecha y se retiró con gestos de dolor.

En el ecuador de la primera parte, en la banda derecha, Pejiño fue en busca de un balón largo pero mientras galopaba completamente solo, el gaditano se tiró al suelo aquejado de una molestia en la parte posterior de su muslo izquierdo, lo que impidió que siguiera teniendo minutos en el quinto partido de pretemporada.

El extremo de la Unión Deportiva Las Palmas estaba dejando buenas sensaciones en los primeros partidos de pretemporada. Pejiño tiene muchas ganas de convencer a Luis Carrión para hacerse un hueco en el once inicial del equipo amarillo.

El atacante de la UD Las Palmas lleva semanas vinculado como futurible del Cádiz CF, si bien su primer objetivo es lograr convencer al nuevo técnico para tener un sitio en el bloque insular, Si no fuera posible y no surgiera algo de Primera División, la opción del Cádiz CF estaría sobre la mesa aunque también el Tenerife sigue muy atento al futuro inmediato del ex sevillista formado en esa cantera y en la del club cadista.

Pejiño, que acaba de cumplir 28 años, se formó en la cantera barbateña y en la cadista antes de salir para el segundo filial del Sevilla FC, donde fue creciendo hasta debutar con el primer equipo y salir posteriormente a la UD Las Palmas, donde puede cumplir su quinta campaña consecutiva.