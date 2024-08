Los problemas del Cádiz CF a dos semanas del estreno en Liga

Partiendo de la base de que esto no ha hecho más que empezar, no hay que mirar hacia otro parte para comprobar que a este Cádiz CF le falta más de lo que se esperaba a esta altura de la pretemporada para acercarse al equipo que desea Paco López. Falta asimilar conceptos, pero posiblemente también faltan y sobran jugadores para ese cometido.

El amistoso contra el Recreativo de Huelva (0-1), después de las dudas que dejó el 'bolo' con el Al-Jazira (2-1), no hizo más que alimentar ese runrún que se siente y se escucha en el ambiente del cadismo. Un once con siete canteranos hasta el descanso se puede admitir como excusa, hasta cierto punto, pero la alineación de la segunda parte -a partir del minuto 63- con nueve profesionales, salvo Bastida y De la Rosa, no sirve como justificación a las sensaciones malas y al marcador.

Es obvio que con gente en el campo como Iza, Chust, Fali, Matos, Álex Fernández, Ontiveros, Roger Martí y Chris Ramos, el desarrollo del amistoso debió llevar otros derroteros a lo que se vio en Chiclana. El Cádiz CF ni mucho menos sometió al Recreativo, que más bien optó por defenderse con orden atrás para luego salir a la contra. Sólo Ontiveros, a balón parado en un lanzamiento al travesaño, y en una acción personal que acabó con un chut que sacó el portero, mostró ambición y maneras para estar más cerca de lo que requiere el equipo.

Esto no ha hecho más que empezar; es cierto. Pero el Cádiz CF repite errores en el mismo verano como la dificultad para hacer gol. Quitando el amistoso contra el Barbate (0-5) -el conjunto de menor categoría de cuantos se ha enfrentado este verano-, a los amarillos les cuesta sudor y lágrimas hacer gol. Hay que recordar el empate sin goles con el Blackpool (de la tercera división inglesa), la derrota con el Atlético Sanluqueño por 1-0 (equipo de Primera Federación) y el 0-0 con el Córdoba, que este año será rival en Segunda. A estos marcadores se une el cero en el casillero cadista contra el Decano.

La cuestión no apunta sólo a la finalización, que es clave, sino también a la frescura de ideas para robar, conducir, avanzar, desbordar y llegar de verdad. Contra adversarios de inferior categoría se debe notar la diferencia en esos aspectos y en la velocidad del juego, que tampoco está siendo hasta el momento la adecuada.

La plantilla tiene desequilibrios y carencias importantes por mucho que Juanjo Lorenzo, el director deportivo, envíe un mensaje que ha calado poco en el cadismo. Faltan futbolistas pero también sobran porque se notan actitudes que no suman en el rendimiento y que recuerdan a tantas fases de carencias y mediocridad de la pasada campaña. También parece que hay mucho de cabeza y que algunos integrantes del Cádiz CF que vivieron en primera persona el descenso, no terminan de salir de ese lado oscuro.