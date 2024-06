Ontiveros, nuevo jugador del Cádiz CF, habla de su posición preferida en el campo

La actualidad del Cádiz CF estuvo marcada el jueves 20 de junio por la celebración del acto de presentación de Javier Ontiveros (26 años) como nuevo futbolista del conjunto amarillo. Es el segundo fichaje para la campaña venidera en Segunda División después de Cristian Glauder (28 años).

El marbellí estuvo acompañado por el presidente, Manuel Vizcaíno, en la parte alta de la sala de prensa del estadio Nuevo Mirandilla. Entre los asistentes se encontraban numerosos familiares de jugador, entre ellos sus dos hijos.

Ontiveros manifestó su alegría por unirse al cuadro gaditano y agradeció la confianza en él depositada por el club. Llega para mucho tiempo porque firma por cuatro temporadas con la noble de intención de lucir la vestimenta cadista en Primera División.

El futbolista malagueño demostró su pujanza en la campaña recién terminada en las filas del Villarreal B. Sobresalió con nueve goles y cinco asistencias en 38 partidos de Liga en los que desempeñó un papel relevante.

Durante su presentación ante los medios de comunicación, Ontiveros fue preguntado sobre cuál es su posición preferida para desenvolverse en el terreno de juego. Como profesional que es, lo primero que dijo fue que está a disposición de lo que decida el entrenador.

Más allá de lo que decida el técnico, no ocultó que donde más le gusta colocarse es en la banda izquierda o como mediapunta. Así se pronunció el jugador: “Mientras esté en el campo, me da igual la posición. Me gusta más por la izquierda o de mediapunta, pero mientras el míster me meta en el terreno estoy contento por jugar”.